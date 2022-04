McCann et Blais doivent dire la vérité sur Herron avant leur départ, plaide Anglade

Avant de prendre leur retraite de la politique, les ministres Marguerite Blais et Danielle McCann doivent dire la vérité aux Québécois sur la tragédie au CHSLD Herron, plaide la cheffe libérale Dominique Anglade.

Le Journal a révélé que la ministre de l’Enseignement supérieur et la ministre des Aînés ne seront pas candidates aux prochaines élections.

Mme Anglade accuse les deux femmes d’avoir menti à propos des circonstances entourant le drame qui a mené au décès d’une cinquantaine de résidents du CHSLD privé de Dorval dans des conditions inhumaines.

«Elles doivent dire la vérité aux Québécois (...) avant leur départ, a réagi vendredi la cheffe du PLQ. Ce qu’on veut savoir, c’est qu’est-ce qui s’est passé».

Radio-Canada a révélé en début de semaine qu’elles avaient été informées d’un grave manque de personnel à la résidence Herron, dix jours avant le reportage-choc de The Gazette, qui a mis au jour l’histoire d’horreur.

Démission réclamée

Depuis le début de la semaine, les libéraux réclament la démission des ministres Blais et McCann. «Ça fait longtemps que ces ministres-là ne devraient plus être en fonction, insiste Dominique Anglade. Elles savaient et elles n’ont pas agi!».

Le constat est le même au Parti québécois. «C’est maintenant qu’elles doivent partir!», a lancé vendredi le chef parlementaire péquiste, Joël Arseneau. Il demande leur démission du Conseil des ministres pour avoir failli à leur responsabilité ministérielle.

Un «boulet» pour la CAQ

Le député solidaire Andrès Fontecilla n’est pas du tout surpris que les deux ministres aient décidé de ne pas solliciter un autre mandat à l’automne. «Étant donné leur bilan comme ministre déléguée aux Ainées et comme ministre de la Santé, c’était écrit dans le ciel que ces deux députés-là n’allaient pas se représenter».

Selon lui, cela démontre également que les milliers de morts durant la première vague de la pandémie dans les CHSLD s'avèrent un «véritable boulet» pour la CAQ.