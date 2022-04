Pas de marché satellite mais un kiosque à légumes au Vieux-Port cet été

À défaut d’avoir un véritable marché satellite, les résidents du Vieux-Québec pourront à tout le moins s’approvisionner en légumes frais cet été grâce aux Urbainculteurs qui augmenteront leur production sur le site du défunt Marché du Vieux-Port.

Installé à cet endroit pour une troisième année consécutive, avec ses nombreux bacs en bois, l’organisme poursuivra sa mission en cultivant des légumes pour les populations vulnérables.

Mais il étendra aussi ses activités en offrant des légumes à l’ensemble de la population. Les surplus de production avaient déjà commencé à être écoulés pour la vente en kiosque, l’an dernier, mais les quantités étaient nettement insuffisantes pour le crier sur tous les toits et en faire la promotion.

Ce « projet pilote » avait remporté un franc succès. L’aménagement d’une serre sur le site permettra, cette fois-ci, d’offrir une plus grande quantité et une plus grande variété de légumes.

Une fois par semaine

« Cette année, on a décidé de continuer ce projet-là et d’offrir des produits aux gens du quartier parce que c’était vraiment apprécié. On va faire un kiosque hebdomadaire tous les samedis et on va avoir une production plus importante réservée pour cette activité-là », a confirmé au Journal le directeur général des Urbainculteurs, Johann Girault.

En entrevue, le président du Comité des citoyens du Vieux-Québec (CCVQ), Michel Masse, salue l’initiative. « C’est certain que ce n’est pas un marché de l’envergure qu’on a déjà eu mais on pose une action. Quand on a entendu parler de cette idée-là, on était bien contents. C’est un début. Ça fait revivre un peu le marché. C’est au moins ça », a-t-il commenté.

Un vrai marché saisonnier réclamé

Ce dernier rappelle toutefois que les résidents du Vieux-Québec réclament toujours un marché saisonnier, promis il y a quatre ans par l’administration Labeaume. Le défunt Marché du Vieux-Port a fermé ses portes en avril 2019. Il est tombé sous le pic des démolisseurs en décembre la même année.

Depuis, aucun producteur n’a levé la main pour opérer un marché satellite.

« On ne perd pas espoir... C’est certain que c’est plus long qu’on pensait mais on essaie de garder la flamme allumée et de faire savoir aux instances concernées qu’on ne lâchera pas le morceau. On laisse le temps à la nouvelle administration (Marchand) de s’installer ».

La Ville poursuit son analyse

La Ville de Québec a récemment accordé un contrat de plus de 100 000 $ pour poursuivre les efforts de végétalisation du site du défunt Marché du Vieux-Port au Bassin-Louise. Elle évalue toujours la possibilité d’y implanter, éventuellement, un marché saisonnier, mais elle n'a rien de concret dans ses cartons pour le moment.

« La Ville poursuit son analyse concernant l’installation potentielle d’un marché public de quartier sur ce site. Il n’y a pas d’autres détails disponibles pour le moment », a indiqué le porte-parole David O’Brien.