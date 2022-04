Pause bénéfique pour Sarault

Sous le choc à son retour des Jeux olympiques, Courtney Sarault a pris une pause de deux semaines qui lui a été fort salutaire.

• À lire aussi: Patinage de vitesse: journée parfaite pour les favoris

Au cœur du dernier échange qui a évincé le Canada du podium au relais 3000 m à Pékin, Sarault s’en voulait énormément. Démolie, elle a finalement été en mesure de prendre le départ du 1500 m, deux jours plus tard, ce qu’elle ne croyait pas possible.

Vice-championne mondiale en titre, Sarault s’est qualifiée vendredi pour les quarts de finale dans les trois épreuves individuelles.

« Je n’avais pas le choix de prendre une pause, a-t-elle expliqué. J’ai passé deux semaines dans mon lit à ne rien faire. Si j’avais continué de m’entraîner, j’aurais descendu encore plus bas. Depuis deux semaines, je me sens bien et je retrouve la fille que je suis normalement. »

L’athlète de 21 ans de Moncton n’avait pas d’attentes au début des Mondiaux.

« Je veux m’amuser, sourire et profiter du moment, a-t-elle résumé. Et ne pas être trop sévère envers moi-même. Tout s’est bien passé pour cette première journée et il faudra voir comment les jambes vont tenir quand la fatigue va embarquer dans les deux dernières journées. »

Désir de vaincre

« Ce fut Courtney dans toute sa splendeur, a résumé son entraîneur Sébastien Cros. Elle a retrouvé son côté de grande compétitrice et la foule va la motiver au cours des deux prochains jours. Son désir de vaincre compense pour un entraînement réduit. Ses chances au classement cumulatif vont dépendre de son résultat sur 1500 m, qui est sa meilleure distance. Elle n’a pas fait de 500 m cette année, mais elle a amélioré ses départs. Elle possède une bonne vitesse, ce qui pourrait lui sourire. »

Si certaines pouvaient voir l’absence de l’Italienne Ariana Fontana et de la Néerlandaise Suzanne Schulting comme une opportunité de grimper sur le podium, Kim Boutin analyse cela d’un autre angle.

« C’est le fun de se battre avec les meilleures, a indiqué la médaillée de bronze sur 500 m aux Jeux de Pékin. Leur absence m’attriste. Nous sommes en fin d’année et c’est une option de prendre une pause afin de se préparer pour la prochaine saison. »

Gérer l’énergie

Boutin était ravie de patiner devant un millier d’élèves de la région.

« Ça faisait longtemps que je n’avais pas senti cette énergie, a indiqué la Sherbrookoise de 27 ans. J’étais fébrile et j’ai absorbé cette énergie. J’ai été agressive au 500 m et plus calme aux 1000 et 1500 m. J’ai un départ explosif, mais je pense que je peux bien faire sur les trois distances. J’ai le profil pour les trois épreuves. La gestion de l’énergie sera importante pour la suite. »