Peine de 4 ans pour avoir attaqué sa sœur avec un stylo

Bruno Beauchemin, reconnu coupable d’agression armée et de voies de fait causant des lésions pour avoir agressé sa sœur à coups de stylo en pleine salle de cour a été condamné à quatre ans de prison vendredi.

L’homme de 60 ans avait été reconnu coupable par un jury le 18 février dernier.

Pour expliquer sa décision, le juge Raymond W. Pronovost a insisté sur le fait que l’accusé s’est livré à un crime en plein tribunal, un comportement qui «doit être dénoncé».

«Un témoin ne doit pas et ne peut pas s’attendre à être agressé en salle de cour», a souligné le magistrat. «Malgré la présence de 2 constables tout près de lui, il n’a pas hésité à sauter sur sa victime. Cela démontre le degré de dangerosité de l’accusé», a ajouté le juge Pronovost.

662 jours restants

Ayant déjà purgé 532 jours d’emprisonnement, qui lui seront crédités à 790 jours, il reste alors un peu moins de deux ans de prison à Beauchemin.

Le procureur de la couronne Me Julien Beauchamp-Laliberté avait demandé une peine d’emprisonnement de cinq ans en plus de la détention provisoire qui s’élevait déjà à deux ans, ce qui aurait représenté une peine totale de sept ans.

De son côté, Bruno Beauchemin, qui se représentait seul, avait tenu à s’excuser et s’était engagé à quitter la région au terme des procédures judiciaires, tout en évitant les contacts avec sa sœur.

Insistant

À la fin de la lecture de la peine, Bruno Beauchemin a essayé de reprendre la parole pour questionner le juge sur un aspect de sa décision, soit l’interdiction d’entrer en contact avec sa sœur.

Visiblement exaspéré, le juge Pronovost a coupé court aux récriminations de l’accusé, arguant qu’il s’était déjà assez joué du système judiciaire. Le magistrat a alors levé la séance avant de quitter la salle, laissant Beauchemin derrière alors qu’il demandait aux constables spéciaux : «Qu’est-ce qu’on fait dans ce temps-là?»

Le juge avait abordé dans sa lecture l’attitude de Bruno Beauchemin face au processus judiciaire, lui reprochant de ne pas prendre le tout au sérieux.

«Pour l’accusé, le système de justice est un jeu où il est venu s’amuser. [...] Après plus d’un an et demi, il s’amuse du processus judiciaire en se moquant des jurés qui ont fait un travail sérieux», a souligné le magistrat, rappelant que l’accusé avait tenté d’applaudir ironiquement au prononcé de la décision.

Rappel des événements

Beauchemin avait attaqué sa sœur en pleine salle de cour du Palais de Justice de Québec à la pointe d’un stylo le 23 octobre 2020.

Alors qu’il se représentait seul et qu’il se trouvait à la table habituellement réservée aux avocats de la défense, l’homme s’était élancé rapidement vers sa victime et l’avait frappé. De nombreux coups ont été portés à la tête de la dame, qui s’est immédiatement mise à hurler pendant que les constables contrôlaient l’accusé.

Bruno Beauchemin avait admis à un enquêteur après les faits s’être senti «libéré» par son geste. Il se trouvait en salle de cour le 23 octobre 2020 pour répondre à une autre accusation de voies de fait simple sur sa sœur dans un dossier qui remontait à 2018.