La Ville de Québec investit pour «dynamiser» trois rues commerciales loin du centre-ville

La Ville de Québec investit 400 000$ pour «dynamiser» trois artères commerciales situées en périphérie du centre-ville. Il s’agit de l’avenue Myrand et de portions de la rue Racine et de l’avenue Royale.

C’est ce que le maire Marchand a annoncé vendredi après-midi, en point de presse, concrétisant ainsi un engagement pris lors de la dernière campagne électorale.

«Une ville, ce n’est pas juste un centre-ville. Une ville, c’est un paquet d’endroits avec leurs couleurs distinctives, leur réalité et leurs forces», a résumé le maire.

Ces trois artères ont été choisies en tenant compte de plusieurs critères comme «la densité et la diversité de commerces présents, l’aménagement général de la rue [largeur de chaussée, peu de stationnements hors rue, etc.] et la possibilité de dévier la circulation automobile temporairement pour la piétonnisation lors d’événements», a-t-on énuméré.

Sondage

La Ville a notamment avancé l’idée d’installer du mobilier urbain, à l’image des placettes éphémères des rues partagées, ou encore des bacs à fleurs pour verdir l’espace.

Un sondage sera bientôt acheminé aux commerçants concernés pour cibler leurs besoins. Notons que les commerçants ne seront pas obligés de s’organiser en SDC (société de développement commercial) pour que leur rue soit considérée commerciale.