Repères numériques: de la formation et des outils pour déployer une culture d’affaires numérique

Les technologies numériques sont plus importantes que jamais pour les entreprises qui veulent améliorer leur efficacité et accroître leur compétitivité. Mais comment s’assurer que l’investissement porte ses fruits à travers toute l’organisation? C’est à cette question (et à bien d’autres) que veut répondre le programme Repères numériques lancé par la CDPQ en 2021.

«Il vise à favoriser l’émergence d’une culture d’affaires numérique au sein des PME, explique Catherine Samson, directrice principale, Communications et rayonnement, Québec à la CDPQ.

Aujourd’hui, les entreprises évoluent dans un environnement numérique. C’est donc important pour les dirigeants d’identifier de nouveaux points de repère dans cet environnement et d’encourager les bons réflexes dans leurs équipes pour tirer profit plus rapidement des opportunités liées à l’évolution continue des technologies.»

«Cette culture du numérique doit vivre à travers l’ensemble des fonctions de l’organisation, ajoute Sara Garneau, associée et cheffe de la direction des produits et services numériques chez Edgenda qui a eu le mandat de concevoir le parcours proposé par Repères numériques.

C’est avec ça en tête que nous avons développé un programme dont la structure et les activités permettent aux dirigeants de clarifier leur vision du numérique, de provoquer des conversations avec leurs équipes et d’accélérer la mise en œuvre d’initiatives transversales.»

Inspiration, action, résultats!

À la première année du programme, une cohorte d’une quarantaine de PME sélectionnées a pu profiter du parcours de formation offert gratuitement. Yourbarfactory était l’une des participantes.

Le fabricant de barres de céréales sur mesure a déjà implanté plusieurs technologies dans son usine de Châteauguay et, malgré les progrès déjà réalisés, Martin Joyal considère que son organisation ne profite pas encore du plein potentiel de l’environnement numérique actuel.

«Il reste beaucoup à faire pour déployer une véritable culture numérique dans l’ensemble de l’organisation. Les outils technologiques évoluent rapidement, c’est difficile de se tenir à jour et de prioriser les projets. Pour continuer de transformer l’entreprise, je dois augmenter mon propre niveau de connaissances de manière à mobiliser mes équipes à prendre les meilleures décisions», estime Martin Joyal, responsable de la pérennité de l’entreprise qu’il a fondée en 2001.

Il voit grand pour Youbarfactory. «On vise à devenir une entreprise de classe mondiale et, pour y arriver, il faut miser sur le numérique», dit-il.

Sa participation à Repères numériques lui a déjà permis d’apporter des changements utiles dans l’entreprise, dont l’implantation de nouveaux outils d’aide à la décision. Il a particulièrement aimé la composition et le rythme du programme.

«Au cours des 10 derniers mois, nous avons eu des échanges avec des experts, des ateliers de codéveloppement et des activités sur une plateforme en ligne. Beaucoup de concret, explique-t-il. J’y ai recueilli des idées et de l’information que j’ai pu partager avec mes équipes. C’est comme ça que se bâtit une culture numérique au sein de l’entreprise. Repères numériques nous le fait vivre!»

Lancement d’une deuxième cohorte

Face au succès de son programme, la CDPQ lance le recrutement pour former une deuxième cohorte. Repères numériques s’adresse aux PME provenant de toutes les régions du Québec, peu importe leur secteur d’activités. Les critères d’admissibilité sont:

Avoir la volonté de favoriser l’émergence d’une culture d’affaires numérique au sein de son organisation;

Posséder un chiffre d’affaires oscillant entre 5 M$ et 35 M$;

Être rentables et présenter des perspectives de croissance prometteuses.

Les entreprises inscrites profiteront également d’accès à des applications en ligne pour évaluer leur progression et faciliter l’intégration des apprentissages.

«Cela permet aux organisations d’impliquer plus de participants dans l’identification des forces et des cibles d’amélioration et ainsi d’augmenter l’impact du programme», explique Sara Garneau.

«De plus, nous mettons de l’avant des outils développés au Québec par les start-up Bridgr (audit de maturité numérique) et Apprentx (application B12), ce qui nous permet un vrai dialogue avec les développeurs», complète Catherine Samson.

Au cours de la dernière année, le programme Repères numériques s’est déroulé 100% en virtuel.

«On reste agile dans le développement de la deuxième cohorte du programme pour offrir la meilleure expérience possible à nos participants. C’est ça la culture numérique!» conclut-elle.

Comment s’inscrire?

La période d’inscription pour le programme 2022-2023 se termine le 29 avril 2022. Le formulaire d’inscription est disponible sur Repères numériques!