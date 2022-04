«Sonic le hérisson 2»: que du plaisir

Ce deuxième volet des aventures du hérisson, héros de jeux vidéo et mascotte de Sega, est joyeusement dynamique.

Le Dr Robotnik (Jim Carrey) apprend l’existence d’une émeraude conférant des pouvoirs exceptionnels avec l’apparition de Knuckles (voix d’Idris Elba), créature qui l’aide à s’échapper de la planète des champignons. Pendant ce temps, sur Terre, Sonic (voix de Ben Schwartz en version originale) passe du temps seul, Tom (James Marsden) et Maddie (Tika Sumpter) se trouvant à Hawaï pour le mariage de Rachel (Natasha Rothwell), sœur de cette dernière.

Sonic se retrouve donc dans la ligne de mire de Robotnik et de Knuckles, et il peut heureusement compter sur Tails (voix de Colleen O'Shaughnessey), un renard avec une queue qui se transforme en hélice. Les deux compères se mesureront donc au dangereux tandem de méchants.

Avec ses 122 minutes au compteur, Sonic le hérisson 2 aurait pu ennuyer les enfants. Pas du tout, même les petits gardent les yeux rivés sur l’écran tant le scénario écrit par le duo Pat Casey et Josh Miller du long métrage précédent ainsi que par John Whittington (Lego Batman le film et Lego Ninjago le film) est trépidant. Coloré, amusant, joyeux et bouillonnant, Sonic le hérisson 2 fait également s’esclaffer les adultes, certaines scènes – Sonic seul chez ses «parents» et le mariage – générant des éclats de rire, voire même quelques fous rires.

Vous l’aurez compris, la détente est au rendez-vous et le long métrage mêlant animation et prises de vues réelles ne se prend jamais au sérieux, distillant son message sur la famille et l’amitié avec parcimonie et légèreté. Divertissement pur, le film va de pair avec l’arrivée des beaux jours, sourires et amusement garantis.

Note: 3 sur 5