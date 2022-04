Trois rouges bio à essayer!

Pour bien commencer votre fin de semaine, voici trois rouges biologiques d’horizons variés qui sauront plaire à divers palais.

Buvez moins. Buvez mieux.

Heinrich, Naked Red 2018, Weinland, Autriche 21,10$ – Code SAQ 14729484 – 12% – 1,2 g/L – Biologique

C’est le plus nature des trois. Un assemblage dominé par le zweigelt complété par le blaufränkisch et le st-laurent, des cépages répandus dans le climat frais de l’Autriche et que l’on retrouve de plus en plus au... Québec ! C’est bien maîtrisé avec des flaveurs de cerises, de fraise et une touche herbacée. Bouche ramassée, fruité croquant, énormément de fraîcheur et léger en alcool. Capsule à vis, alors prenez soin de l’ouvrir à l’avance, voire de le carafer. Servir assez frais (autour de 14°C).

★★★ $$

Château de Castets 2018, Blaye Côtes de Bordeaux, France 24,10$ – Code SAQ 14821299 – 13,5% – 2 g/L – Biologique

C’est le plus classique des trois. Un assemblage dominé par le merlot 70% auquel on ajoute, non pas du cabernet-sauvignon ou du cabernet franc comme c’est souvent le cas à Bordeaux, mais bien 30% de malbec. On le devine avec une robe violacée et plus opaque. Nez agréable de tarte aux bleuets et de mine de crayon. En bouche, le vin est souple, le fruité est caressant et les tanins sont finement granuleux. On aurait souhaité un brin de complexité et de longueur en plus, mais le vin reste parfaitement digeste et fort agréable à boire. C’est le 2016 que j’ai dégusté. Ce dernier côtoie le 2018 (que je n’ai pas goûté, mais qui devait être tout aussi bon, voire plus charnu) sur les tablettes de la SAQ (environ 200 caisses disponibles pour chaque millésime).

★★★ $$ 1⁄2

Nittardi, Ad Astra 2018, Maremma, Italie 33,75$ – Code SAQ 14471680 – 14% – 2,2 g/L – Biologique

C’est le plus moderne des trois. Le sangiovese domine (50%). On y ajoute deux parts égales de cabernet-sauvignon et de merlot. Un assemblage à moitié toscan, à moitié bordelais que l’on retrouve souvent dans la Maremma. Beaucoup plus convaincant que le 2015 dégusté l’an dernier, il évoque des notes de cassis confit, de tabac et d’eucalyptus. La matière en bouche paraît veloutée, les tanins sont polis et le vin dispose de l’acidité voulue pour maintenir le tout en équilibre. Assez bonne persistance en finale qui se démarque par sa puissance et son fruité joufflu. Un vin qui sera mis en valeur à table avec du gibier en sauce ou des grillades.

★★★ $$$ 1⁄2

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.