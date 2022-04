Un encan pour sauver des vies

Un encan silencieux interactif lié à la 16e édition du Souper-bénéfice de la jonquille s’ouvre aujourd’hui pour se terminer le 20 avril. Plus d’une cinquantaine de prix (cartes-cadeaux de restaurants ou de boutiques, nuitées dans des hôtels, crédits voyages, forfaits de golf et bien plus encore) sont disponibles. Il sera également possible de miser afin de soutenir un des projets spécifiques de la Société canadienne du cancer tels que le soutien aux personnes atteintes de cancer métastatique ou la recherche en immunothérapie, en cancer infantile ou sur le cancer de la prostate. Cet encan s’adapte à tous les budgets, vous pouvez tous participer et ainsi appuyer la recherche sur le cancer. Le Souper de la Jonquille, le 20 avril, se tiendra, de façon virtuelle, sous la présidence d’honneur de François Dion, président-directeur général chez Levio. Misez en grand nombre au www.macause.com/jonquille/encan.

Deuil-Jeunesse

Photos courtoisie

Me Anne Caron, présidente du CA de l’organisme Deuil-Jeunesse m’annonce les nominations de deux nouveaux membres : Me Mathieu Rochette (photo de gauche), avocat et procureur aux poursuites criminelles et pénales pour le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), et Martin Talbot (à droite), qui œuvre dans l’industrie du divertissement électronique depuis plus de 25 ans. Il est vice-président technologie de l’entreprise Frima studio. Deuil-Jeunesse est un organisme de bienfaisance dont la mission et les interventions sont centrées sur les personnes qui vivent une perte, que ce soit la mort d’un proche, la maladie, la séparation des parents, la disparition, l’adoption ou l’abandon. Renseignements : https://www.deuil-jeunesse.com.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 8 avril 1969. Les Expos de Montréal disputent le premier match de leur histoire dans la Ligue nationale de baseball. L’équipe dirigée par Gene Mauch l’emporte 11-10 face aux Mets au stade Shea à New York. Sur la photo, le maire de Montréal Jean Drapeau avec (de gauche à droite) John Bateman, Jim « Mudcat » Grant et Maury Wills, le jour de l’ouverture à New York. (Photo 1969 Expos-McNabb-Bateman-Drapeau-Grant-Wills)

Anniversaires

Photo courtoisie

Steven Blaney (photo), ex-député conservateur de Bellechasse–Les Etchemins–Lévis, 57 ans... Robin Wright, actrice américaine (Claire Underwood dans House of cards), 56 ans... Patrick Drolet, comédien et acteur québécois, 48 ans... Patricia Arquette, actrice américaine, 54 ans... Julian Lennon, fils de John et de Cynthia Lennon, 59 ans... Jean-Jacques Pichette, président de Voyages Inter Pays Inc., ex-joueur des Citadelles et des As de Québec, et père de Dave, 89 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 8 avril 2020 : Pat Stapleton (photo), 79 ans, ancien défenseur de la LNH (Boston, Chicago) et de l’AMH (Chicago, Indianapolis et Cincinnati)... 2018 : Lise LeBel, 71 ans, ex-animatrice qui a fait les belles années de Radio-Québec (Téléservice)... 2016 : Roland Dulac, 85 ans, cofondateur des Croustilles Dulac... 2015 : le cardinal Jean-Claude Turcotte, 78 ans, ancien archevêque de Montréal... 2014 : Freddy Grondin, 84 ans, l’un des grands de l’histoire de la radio et de la télé à Québec (CKCV-Télé-4)... 2013 : Margaret Thatcher, 87 ans, première ministre de la Grande-Bretagne (1979-1990)... 2012 : Jack Tramiel, 83 ans, homme d’affaires américain, fondateur de Commodore International, puis directeur d’Atari... 1997 : Albert Malouf, 80 ans, ex-juge québécois... 1994 : François Rozet, 95 ans, comédien français d’origine... 1973 : Pablo Picasso, 91 ans, peintre espagnol.