DESRUISSEAUX, Marie-Claire



Au Centre d'hébergement de St-Augustin, le 18 janvier 2022, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Marie-Claire Desruisseaux, épouse de feu Raymond-Marie Lachance. Elle était fille de feu madame Rosanne Houde et de feu monsieur Roland Desruisseaux. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10 h à 11 h 30.Elle laisse dans le deuil sa soeur et ses frères: feu Thérèse (feu Roger Bastien), feu Jean-Paul (Mycheline Marcoux), Georges (Jacqueline Beaulieu), Michel (Thérèse Francoeur), André (Denise Boulet) (feu Micheline Tessier); sa belle-soeur Madeleine Lachance (feu René Houde); ainsi neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier tout le personnel de la résidence Humanitae pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, Belvedère, bureau 312, Québec, (Québec) G1S 3G3, www.societealzheimerdequebec.com