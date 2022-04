MARTEL, Thérèse



À son domicile, le 18 février 2022, à l'âge de 88 ans et 3 mois, est décédée madame Thérèse Martel, conjointe de monsieur Roger Thériault, fille de feu madame Adélia Drapeau et de feu monsieur Louis Martel. Elle demeurait à Saint-Apollinaire.Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Roger Thériault, sa sœur Gilberte Martel; sa belle-sœur Janine Martel; ses enfants de cœur: Louise Thériault, Audette Thériault (Gilles Roy), Carole Thériault (Jean-Pierre Racine), Yvan Thériault (Louise Carrier), Gilles Thériault (Guylaine Fitzback), Martin Thériault (Nathalie D'Aigle); ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, neveux et nièces ainsi que ses amis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 14 h 15.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Un immense merci à toutes les personnes qui sont venues pour ses soins quotidiens et qui ont fait une différence dans sa vie de tous les jours en lui rendant la vie plus agréable. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein du Québec, téléphone: 514 871-1717, site web : https://rubanrose.org/mimpliquer/dons/faire-un-don/don-en-lhonneur/.