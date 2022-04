DROLET, Gisèle Perry



À la résidence Myriade, le 18 novembre 2021, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Gisèle Perry, épouse de feu monsieur Armand Drolet, fille de feu monsieur Samuel Perry et de feu dame Dolorès Vaillancourt. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera au, de 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Linda (Robert Blouin), Chantal (Richard Blondeau) et Josée (Steve Magnan); ses petits-enfants: Aurélie (Claude-Thierry Yengue), Alexandre (César Alejandro Paiva Viadaurre), Camille (Joël Lazarte) et Anaïs; ses arrière-petits-enfants Kyliam et Taïla. Elle était la sœur de: feu Anaïs (feu Émilien Pichette), feu Marie-Jeanne (feu Lucien Robitaille), feu Thérèse (feu André Vézina), feu Yvette (Auguste Bertrand), feu Pierrette (feu Jean-Yves Saindon), feu Henri et feu Gaby (feu Gérard Binet). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Drolet: feu André (Colombe Roy), Dorothée (feu Jacques Pelletier), feu Jean-Marie (Mariette Drolet), feu Roland (feu Lise Canuel), Fernande (Michel Pléchaty), Rodrigue (Yolande Giguère), feu Rémi (Monique Fournier), Benoît (Michelle Faucher), Maurice (Renée Talbot), Hélène (Ralf Baxter), Monique (René Lacroix), Marguerite (Marc Létourneau), Lise (Roger Tremblay) et Bernard (Andrée Desjardins); ainsi que plusieurs autres parents, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier TOUT le personnel de la résidence Myriade pour l'excellence de leurs soins et toutes les attentions qu'ils ont pu apporter à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-527-4294.