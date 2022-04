FRASER, Robert



À l'Hôpital de Chicoutimi, le 11 février 2022, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Robert Fraser, époux de dame Claire Tremblay. Né à Kénogami le 18 septembre 1942, il était le fils de feu dame Bernadette Tremblay et de feu monsieur Jean-Paul Fraser. Il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Outre son épouse Claire, monsieur Fraser laisse dans le deuil ses enfants: Martin (Lyne Moisan), Steeve (Natasha Bédard), Daniel (Mélanie Ferland); ses petits-enfants: Michel, David (Elisabeth Lamonde), Marc-André (Florence Laberge), Sarah-Eve, Justin (Eléonore St-Pierre), Félix, Louis, Maxime (Marie-Eve Giguere), Olivier (Laurie Martineau); ses arrière-petits-enfants: Mathew et Simone; ses sœurs et ses beaux-frères: Denise, Monique; de la famille Tremblay: Raymond, Louis; ses tantes: Céline Fraser, Gertrude Fraser (Jean-Guy Desjardins); ses amis: Jean-Paul Lessard, Yvon Brideau; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.