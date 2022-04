ADAMS, Jimmy



À la merveilleuse Maison Michel-Sarrazin, le 2 avril 2022, est décédé monsieur Jimmy Adams, conjoint de dame Hermance Filion. Autrefois de La Tuque, il demeurait à Québec. L'a précédé son fils, Jimmy Jr.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants: Kathleen, Nancy (Daniel Braga), Lynda (Stéphane Foucher), Nadia; ses petits-enfants: Billy, Jimmy, Charlotte, Alexis, William, Odile et Arthur, ses frères: Georges (feu Madeleine Grondin) et Michel (Lauraine Houle); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines. Également tous ses amis(es) de toujours et ceux qui ont fait partie de sa vie à qui il vouait une amitié profonde et sincère. Il tenait à adresser un merci spécial à la famille Gauthier de l'entreprise familiale Équipements ESF Inc. au sein de laquelle il a œuvré pendant près de 30 ans ainsi qu'à tous ses chaleureux collègues qu'il a eu le plaisir de côtoyer. Sa conjointe désire remercier les médecins, le personnel soignant, les préposés, les bénévoles de la Maison Michel-Sarrazin pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin : https://michel-sarrazin.ca/faire-un-don.