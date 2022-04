Ariane Moffatt et la relève

Pour souligner les 20 ans de son tout premier album, Aquanaute, Ariane Moffatt a eu l’idée de faire appel à des artistes de la nouvelle génération. Sur Aquanaute 2022, on peut ainsi entendre les pièces de l’époque revisitées par 19 jeunes de la relève, dont Claudia Bouvette, Thierry Larose, P’tit Belliveau, Les Shirley, Calamine et Étienne Coppée. « Je voulais mettre en lumière notre relève tellement foisonnante et inspirante », dit Ariane.

C’est après avoir entendu la rappeuse Calamine refaire à sa sauce la pièce Fracture du crâne qu’Ariane Moffatt a eu l’idée d’Aquanaute 2022. En fouillant sur les réseaux sociaux, elle a fait appel à près de 20 artistes de la nouvelle génération pour ce projet.

« Je suis assez fière du flash de ce projet-là, dit-elle. Après 20 ans, c’est facile de se célébrer soi-même, mais ça ne me tentait pas de faire ça. Quand je pense à Aquanaute, je pense à moi à cet âge-là, comme artiste qui va faire son premier album et qui est dans l’inconnu. Je me suis dit qu’il y a une jeunesse en ce moment qui est exactement à cette étape-là de sa carrière. »

Album homogène

Parce qu’elle voulait garder une certaine cohésion dans le projet, Ariane Moffatt a agi comme directrice artistique. Elle a tout de même laissé carte blanche aux artistes quant à la direction. « C’est un album homogène qui s’écoute vraiment bien, mais tout en gardant la couleur de chaque artiste, dit-elle. C’est ce qui m’a le plus surprise et que j’ai trouvé encore une fois magique. »

Ariane ne voulait pas que les artistes travaillent à partir des pistes originales d’Aquanaute. Elle souhai-tait qu’ils réinventent les morceaux. « Je voulais quelque chose qui est plus original. Je voulais vraiment entendre leur son, leur univers. »

En plus d’y faire quelques petits caméos sur certaines pièces, Ariane a bonifié l’album de petits clips audio d’entrevues réalisées lors de la sortie d’Aquanaute, en 2002. « Ce sont des interludes qu’on entend entre les chansons, dit-elle. J’ai fouillé dans les archives. C’est quand même drôle. J’ai vraiment ma petite voix de 20 ans ! »

L’album Aquanaute 2022, avec Robert Robert, Ariane Roy, Thierry Larose, Sophia Bel, Täbï Yösha, Velours Velours, PETiTOM, Narcisse, Claudia Bouvette, Laroie, Anachnid, Marilyne Léonard, Calamine, P’tit Belliveau, Laurence-Anne, Les Shirley, Marie Claudel, Thaïs et Étienne Coppée, est sur le marché.

Que représente Ariane Moffatt pour toi ?

Thierry Larose

Photo courtoisie

« Ariane est une grande artiste. Je me souviens d’avoir lu et relu un article paru dans le journal Voir à propos de son nouvel album et des instruments dont elle s’était servie pour le faire. Ça m’a beaucoup marqué. J’admire ses talents de mélodiste depuis longtemps. »

Ariane Roy

Photo courtoisie

« Ariane Moffatt, c’est une artiste que j’ai écoutée assez jeune ; j’avais 12 ans et j’écoutais la chanson Réverbère tous les matins. Je l’ai chantée l’année suivante à un spectacle de fin d’année. C’est une musicienne qui m’a toujours inspiré un grand respect, puisqu’elle a toujours osé suivre son instinct et fait ce qu’elle avait envie de faire. C’est un modèle féminin fort dans la musique québécoise. »

Robert Robert

Photo courtoisie, William Arcand

« Ariane, pour moi, c’est beaucoup de choses ! C’est une artiste que j’écoutais à MusiquePlus. C’est aussi une artiste qui n’arrête pas de pousser son art plus loin, qui déborde de passion et de talent, qui adore la musique, et maintenant c’est quelqu’un avec qui j’aime beaucoup passer du temps ! »

Calamine

Photo courtoisie, Adrien Giraud

« J’ai un souvenir très exact. J’ai 16 ans et je roule en voiture sur le chemin Sainte-Foy, à Québec, avec un couple d’amies lesbiennes que j’ai rencontrées à l’asso gaie du cégep Sainte-Foy. Elles avaient plusieurs CD d’Ariane dans leur voiture et me l’ont fait découvrir, à grand renfort de “oui, cette chanteuse est lesbienne !”. Ça paraît anodin, mais à l’époque, c’était la première fois que je pouvais m’identifier à un modèle de réussite lesbien au Québec ! J’ai tout de suite accroché à sa poésie sensuelle et sa voix planante. »

Étienne Coppée

Photo courtoisie

« Ariane m’inspire la générosité. C’est la grande sœur artistique qu’on rêve tous d’avoir. C’est beau les gens qui redonnent la chance qu’on leur a donnée. Un coup de pouce qui vient d’en haut, ça peut démarrer une carrière et c’est touchant de voir quelqu’un le faire par bienveillance et par réelle envie de partager de la nouvelle musique avec son public. I’m a fan de toi, Ariane. »