Cinq autres personnes bannies par l'Académie

Après avoir giflé Chris Rock lors de la 94e cérémonie des Oscars, Will Smith a été banni de l'Académie pour une période de 10 ans, devenant le sixième évincé de l'histoire de l'institut.

Depuis la création de l'Académie des arts et des sciences du cinéma, il y a 94 ans, cinq personnes ont été sanctionnées par l'institut, autre que Will Smith.

Carmine Caridi

Photo courtoisie

L'acteur, reconnu pour son rôle dans le film «Le parrain», a été le premier membre de l'Académie à être expulsé, en 2004. Jusqu'à aujourd'hui, il était le seul membre dont l'expulsion n'avait rien à voir avec des accusations d'agressions sexuelles. Désormais, Will Smith vient le rejoindre.

En février 2004, des copies confidentielles de films qui lui avaient été envoyés ont commencé à circuler sur Internet. Par la suite, il a avoué avoir partagé ces copies avec ses proches, qui n'étaient pas membres de l'Académie des Oscars.

Il a été reconnu coupable de violation des droits d'auteur et a été condamné à payer une amende de 300 000 dollars américains aux studios Sony et Time Warner.

Harvey Weinstein

AFP

En octobre 2017, l'Académie des arts et des sciences du cinéma a expulsé l'ancien producteur de cinéma après que des dizaines de femmes aient dénoncé les agressions sexuelles et le harcèlement dont elles ont été victimes pendant plusieurs décennies.

Weinstein, dont les films ont remporté 81 Oscars, n'était que la deuxième personne à être évincée de l'Académie.

Il purge présentement une peine de 23 ans de prison après avoir été reconnu coupable de viols et d'agressions sexuelles par les procureurs de New York.

Roman Polanski

AFP

Moins d'un an plus tard, en mai 2018, c'est au tour du réalisateur franco-polonais d'être expulsé de l'Académie. Lors de la vague de dénonciations #MeToo, Polanski avait perdu quelques plumes, notamment à cause de sa condamnation pour viol en 1977.

À l'époque, le réalisateur avait été inculpé à Los Angeles de six infractions contre une jeune fille d'à peine 13 ans. Polanski, qui avait 44 ans à l'époque, a plaidé coupable aux accusations de relations sexuelles avec une mineure, mais a fui en France avant de pouvoir être condamné.

Les autorités américaines n'ont jamais arrêté de chercher le réalisateur, qui n'a pas remis les pieds en sol américain depuis 1978.

Polanski était même absent lorsqu'il a remporté les Oscars du meilleur film et du meilleur réalisateur, en 2003, pour son film «Le pianiste». L'Académie avait alors accepté le prix en son nom.

L'épouse de Polanski a d'ailleurs rejeté l'invitation à rejoindre l'Académie en 2018.

Après son expulsion de l'institut, Polanski a poursuivi l'Académie, mais a perdu le procès en août 2020.

Bill Cosby

AFP

L'acteur a été expulsé de l'Académie en même temps que Polanski, après avoir été reconnu coupable d'agression sexuelle le mois précédent, en avril 2018.

Dans les années 1960, Cosby aurait agressé sexuellement au moins 60 femmes, selon les allégations présentées contre lui. Il a toutefois été condamné pour le viol d'une femme de Toronto, Andrea Constand, qui affirmait que Cosby l'avait drogué puis agressé en 2004.

En juin 2021, la condamnation de Cosby a cependant été annulée, puisque le procureur en charge de l'affaire était toujours lié à un accord de non-poursuite conclu avec Cosby en 2005.

Adam Kimmel

Directeur de la photographie pour de nombreux films à succès, Kimmel a été expulsé de l'Académie en mars 2021 après qu'une enquête du magazine «Variety» ait révélé qu'il avait déjà été un délinquant sexuel enregistré.

En 2004, Kimmel avait plaidé coupable d'avoir eu des relations sexuelles avec une jeune fille de 14 ans, alors qu'il en avait 43. Il a été arrêté et déclaré coupable d'agression sexuelle pour une seconde fois en 2010. De plus, il a été arrêté pour ne pas s'être enregistré comme délinquant sexuel dans l'État du Connecticut.

L’exclusion de Will Smith a soulevé de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux. Beaucoup d’internautes estiment que la gravité du geste n’est pas comparable aux condamnations pour agression sexuelle. D’autres ont relevé que des personnalités blanches ayant commis des actes répréhensibles n’avaient jamais été exclues.