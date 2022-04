Complètement lycée: Rosalie Vaillancourt traverse les frontières

Rosalie Vaillancourt a vécu un drôle de moment, cette semaine. Alors qu’elle parcourt présentement les États-Unis avec sa petite famille, l’humoriste a appris qu’elle recevait un prix révélation à Canneseries, en France. « J’ai été récompensée à Cannes avant Les Olivier ! » a-t-elle lancé en riant au Journal.

C’est en direct de Tucson, en Arizona, qu’on a rejoint Rosalie Vaillancourt. L’humoriste avait appris la veille qu’elle avait reçu le Prix Dior de la révélation pour sa websérie, Complètement lycée.

« Ça m’a pris au moins une heure à comprendre ce qui se passait ! admet-elle. Le wi-fi n’était pas bon où on était. Tout ce qu’on me disait, c’est que j’avais remporté le prix Dior. Je me demandais si on allait recevoir des vêtements ou des sacoches ! [rires] ».

C’est pour son rôle d’Allison Thompson que l’humoriste a été saluée à ce Festival International des Séries de Cannes. En son absence de la Croisette, c’est le réalisateur de la série, Alec Pronovost, qui est allé chercher sur place le prix pour Rosalie.

« Dans son remerciement, il a dit que j’allais être fatigante pendant les trois prochaines années à tout le temps parler de ça ! » dit Rosalie.

Il s’agit d’une deuxième récompense en un peu plus de six mois pour l’humoriste. En septembre dernier, elle avait reçu le Gémeaux de la meilleure interprétation féminine pour une émission ou série produite pour les médias numériques (comédie) pour Sainte Marie-Josée part en croisade.

« Ce sont des projets que j’ai idéalisés ou dont j’ai eu mon mot à dire dans l’écriture, dit Rosalie. J’aimerais encore ça [développer le côté jeu]. J’aimerais ça peut-être participer au Bye Bye. »

Du web à la télé

Les éloges reçus à Canneseries cette semaine s’ajoutent au très beau succès que connaît Complètement lycée depuis sa sortie. La parodie des séries pour ados américaines, lancée sur le site web de la chaîne Noovo en décembre, a été vue par plus d’un demi-million de personnes lors des deux premiers mois de diffusion.

Rosalie Vaillancourt espère que ces chiffres impressionnants convaincront le diffuseur de transposer la websérie au petit écran.

« On a dû couper dans nos textes pour que ce soit en version courte [pour le web], dit-elle. Ce serait meilleur en version longue et j’espère qu’on pourra le faire. »

L’humoriste et l’équipe d’auteurs de la série (Charles-Alex Durand, Alec Pronovost, Sandrine Viger) ont aussi déjà rédigé les bases de ce que serait une éventuelle deuxième saison de Complètement lycée.

« On a écrit les synopsis [des épisodes], dit Rosalie. Je peux vous dire qu’il y a vraiment des gros rebondissements, même au début. C’est assez intense côté dramatique. Il y aurait un élève qui vient d’ailleurs, en échange étudiant. »

Sur la route

Ayant terminé sa tournée Enfant roi à la fin 2021, l’humoriste aimerait revenir rapidement sur scène avec un « entre-spectacle » plus intime. « Ce serait un spectacle entre deux gros spectacles, dit-elle. Ce serait moins placé, sans vraiment de mise en scène. Je pourrais quasiment m’asseoir avec les gens et discuter. Il y aurait plus de place à l’improvisation. »

Au moment de notre appel, Rosalie Vaillancourt en était à mi-chemin de son roadtrip de deux mois qu’elle fait aux États-Unis avec son fiancé, Olivier, et sa petite fille, Marguerite, née le 22 décembre. Le trio devrait gagner sous peu la Californie.

« Ça se passe vraiment bien, dit Rosalie. Les gens n’en reviennent pas que je sois partie avec un bébé naissant. Mais elle ne pleure jamais. Elle est tout le temps de bonne humeur parce qu’elle adore l’auto. On est vraiment chanceux. [...] Je suis vraiment contente d’être partie. Je pense que je n’aurais pas été capable de rester à la maison après deux ans de pandémie. »