Congestion monstre pour les passeports

Des centaines de milliers de voyageurs se bousculent actuellement pour faire renouveler leur passeport alors que Service Canada doit faire face à près de quatre fois plus de demandes qu’à la même période l’an dernier.

Depuis le début de la pandémie, le volume des demandes de passeport était plutôt faible, mais depuis la reprise des vols, Service Canada a connu une très forte augmentation.

La plupart des gens ont attendu de pouvoir planifier un voyage, et sans document valide, le stress a grimpé en flèche depuis quelques semaines.

Du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, Service Canada a délivré 363 000 passeports. Du 1er avril 2021 au 22 mars 2022, ce nombre a fortement augmenté alors que 1 219 000 passeports ont été délivrés pendant cette période. Partout, la cohue se poursuit ce printemps.

« Je vais l’envoyer par la poste et me croiser les doigts. Je voulais partir à la mi-mai et c’est écrit sur le site que sans billet d’avion, on ne peut pas se présenter en personne », explique Jean-Philippe Dagenais.

D’autres ont confirmé que l’expérience est laborieuse. « On n’a pas de réponse. C’est l’agent de sécurité sur place qui a donné l’information. Au téléphone, ce n’est pas mieux. Une chance que nous n’avons pas prévu partir tout de suite », ajoute Isabelle Gagnon.

Procédure à respecter

Le gouvernement admet que la situation a entraîné de longues files d’attente. Il faut s’armer de patience et ne pas faire d’erreurs dans les formulaires.

Dans les bureaux, un gardien de sécurité refuse l’accès à ceux qui n’ont pas de preuve de voyage ou encore aux gens qui n’ont pas de rendez-vous. Certains sont prêts à payer pour le service express, mais les règles sont strictes.

Bien des gens sont d’ailleurs confus face à une procédure variable.

Les individus nécessitant un passeport dans un délai de deux jours ouvrables doivent se présenter en personne sans rendez-vous, tandis que les individus ayant besoin d’un passeport dans 3 à 25 jours ouvrables doivent présenter leur demande en personne, mais sur rendez-vous seulement, a expliqué Natalie Huneault, porte-parole pour Emploi et développement social Canada.

Pour un besoin qui dépasse 25 jours ouvrables, les citoyens peuvent se présenter avec ou sans rendez-vous.