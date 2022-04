BLOUIN, Fernande Bissonnette



Mère et grand-mère bienveillante, Fernande nous a quittés, le 21 janvier 2022, au CIUSSS MCQ-CHAUR de Trois-Rivières, à l'âge de 91 ans et demi. Elle était originaire de Québec mais trifluvienne d'adoption depuis quelques années. Elle était l'épouse de feu Roger Blouin et fille de feu Julia Lavoie et feu Lionel Bissonnette. La famille accueillera parents et amis au, jour des funérailles, à partir de 11 h.Elle laisse dans le deuil, sa fille Diane, son mari Pierre Trépanier ainsi que ses petites-filles adorées: Annie (Adrien Lachaud) et Geneviève (Guillaume Shea-Blais); ses sœurs: Michelle (Paul-Emile Ross) et Rose-Anne; son frère Jean-Louis Bissonnette (Claire Conseiller); son ex-beau-frère Pierre Gilbert (feu Thérèse); et sa belle-sœur Jacqueline Blouin, la dernière de la famille Blouin. Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces et cousin(e)s. L'ont prédécédée, son frère Raymond; ses sœurs: Huguette (Magella Légaré), Louisette, Jacqueline, Thérèse et Jeannette (Normand Morency). Sa fille Diane tient à remercier toutes les personnes qui l'ont soutenue dans cette épreuve. La famille désire également remercier le personnel du Département de cardiologie (4e étage) du Centre hospitalier régional de Trois- Rivières pour leurs excellents soins. Ils ont fait toute la différence pour cette fin de vie. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation régionale pour la santé de Trois-Rivières (RSTR) (731, rue Sainte-Julie, Trois- Rivières, QC G9A 1Y1).