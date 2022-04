Fermeture de l’autoroute Henri-IV : congestion monstre à Québec

Les automobilistes devront s’armer de patience pendant la fin de semaine, en raison des nombreuses fermetures qui rendent la circulation difficile à Québec.

Déjà, samedi matin, la fermeture de l’autoroute Henri-IV (A-73) causait des embouteillages monstres dans la Capitale-Nationale.

L’autoroute 73 est, en effet, parsemée de fermetures qui seront effectives jusqu’à lundi matin.

Il y a d’abord une fermeture complète en direction nord entre l’autoroute Duplessis (A-540)/boulevard Laurier (R-175) et le boulevard du Versant-Nord.

Puis une seconde fermeture a lieu en direction sud entre l’autoroute Charest (A-440)/Félix-Leclerc (A-40) et le boulevard Hochelaga.

Leurs déplacements étant chamboulés par plusieurs fermetures, les automobilistes sont invitées à prendre un détour via l’autoroute Duplessis (A540) en direction nord et via l’autoroute Félix-Leclerc (A40) en direction est.

«Évitez le secteur et, surtout, planifiez vos déplacements en consultant Québec 511», a d’ailleurs rappelé Transport Québec dans un tweet publié vendredi.

‼️ENTRAVES MAJEURES – Fermeture complète de l’autoroute Henri-IV (A-73) dans le secteur du chemin des Quatre-Bourgeois‼️

‼️Du vendredi 8 avril, à 19h, au lundi 11 avril, à 5h30‼️

Évitez le secteur et, surtout, planifiez vos déplacements en consultant Québec 511. pic.twitter.com/VUpxAC2eoY — Transports Québec (@Transports_Qc) April 8, 2022

La circulation devrait demeurer difficile jusqu’à lundi matin, moment où l’autoroute 73 sera rouverte à la circulation.