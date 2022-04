«Je suis sur un nuage» - Félix Lemelin

Un passage remarqué à La Voix 6, un coup de foudre amical avec Lara Fabian et un, professionnel, avec Scott Price : les événements des trois dernières années ont tous mené à la création du premier album de Félix Lemelin, Seul à la fin.

Il s’en est passé des choses dans la vie de Félix Lemelin depuis son passage à l’émission La Voix en 2018. Sa signature avec Musicor tout d’abord. « À ma plus grande surprise et à mon plus grand bonheur, moi qui voulais faire de la musique pour toute la vie », précise le chanteur qui célébrera ses 25 ans dans quelques jours. Puis la foi de Lara Fabian en son talent, ce qui lui a littéralement donné des ailes.

Félix et Lara

« Je ne serais pas là où je suis sans elle, dit le musicien qui a composé quatre pièces avec elle et qui livre trois d’entre elles en duo avec la chanteuse. C’est tellement un beau cadeau que Lara Fabian me fasse confiance et qu’elle partage la musique avec moi, c’est un grand bonheur. Elle m’a aidé dans ma confiance en moi, à développer ma valeur. Quand on chante ensemble, c’est facile, nos voix vont bien ensemble, c’est comme naturel. Nous sommes deux personnes vraies, terre à terre et près de leurs émotions. »

L’un des plus beaux souvenirs de la création de cet album le renvoie d’ailleurs directement dans le sous-sol de Lara, juste avant la pandémie, quand accompagnés par le producteur Moh Denebi (derrière l’album Papillon de la chanteuse), ils se sont mis à jammer sur la version anglaise de la pièce Chez nous. On retrouve The Truth of Me telle quelle sur l’album, tant celle-ci était empreinte de vérité du moment.

Tout grâce à Scott

Être présenté au renommé directeur artistique Scott Price a aussi changé la vie de celui qui avoue ne pas encore entièrement saisir l’ampleur de tout ce qui lui arrive.

« C’est grâce à lui que tout est arrivé », dit celui qui a enregistré dans le studio maison de Price. « J’avais des idées, mais je ne savais pas comment faire par moi-même. Il y a eu un beau partage d’idées avec Scott, de grosses périodes de création et de production. J’ai bâti la musique de l’album avec lui, il m’a guidé et il m’a beaucoup poussé. Je l’ai rapidement considéré comme un frère, malgré notre différence d’âge. L’album ne serait pas le même sans lui. »

Initialement entièrement composé en anglais, Seul à la fin regroupe maintenant 15 chansons, dont deux pièces uniquement sont livrées dans la langue de Shakespeare. Afin d’adapter ses chansons (et non seulement les traduire), l’artiste a collaboré avec Gaëlle, une autrice-compositrice-interprète dont il vante le respect, l’écoute et l’incroyable aura.

Son album, celui qui est déjà à l’écriture d’un potentiel deuxième album le décrit comme une œuvre très personnelle, un peu folk et pop, avec des ballades et des chansons au piano qui le représentent bien et à travers lesquelles il se dévoile, un thème à la fois : l’amour, l’anxiété, la pression sociale, la santé mentale, le deuil amical et d’un proche, l’amitié, l’ouverture vers les autres. À travers tout cela, un thème central : être soi-même et suivre sa propre route.

Exactement comme il l’avait fait lorsqu’il est parti en autobus, sa guitare sous le bras, tenter sa chance aux auditions de La Voix.

▶ L’album Seul à la fin de Félix Lemelin est en vente dès maintenant.

▶ L’artiste assurera la première partie des spectacles de Lara Fabian à Montréal (14, 15, 16 juin) et au centre Vidéotron le 21 juin prochain.