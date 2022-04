Jeux vidéo: les meilleurs jeux des années 1980

Les années 1980... les couleurs fluo, les coupes Longueuil, les débuts de Madonna... et les jeux vidéo.

Développés dans les années 1970 et offerts au grand public dans les arcades, les jeux vidéo connaissent, dans les années 1980, des bouleversements annonciateurs de l’industrie actuelle. C’est pendant cette décennie que les consoles prennent d’assaut les téléviseurs des domiciles, que le grand public découvre les noms de compagnies japonaises telles que Nintendo, Sega, ou l’Américaine Atari et que tous les enfants rêvent de trouver, au pied du sapin, un jeu vidéo. Revisitons cette époque faite de pixels, de musique en fichier midi et de «joystick»...

«Pac Man» - 1980

«Je n’avais aucune formation, j’ai appris sur le tas. Je ne rentre pas dans le moule d’un artiste visuel ou d’un designer graphique. J’avais simplement une idée solide de ce que doit être un concepteur de jeu: quelqu’un dont les projets rendent les gens heureux», a dit Toru Iwatani, créateur de «Pac Man». Le jeu, proposé dans les arcades avant de prendre le chemin des consoles, rapporte à Namco pas moins de 5,1 milliards $US en 2021, chiffre ajusté pour l’inflation.

«Donkey Kong» - 1981

«Je crois qu’à l’intérieur de chaque adulte se trouve le cœur d’un enfant. Nous ne faisons que nous convaincre graduellement d’agir en adultes». Ces paroles sont celles de Shigeru Miyamoto, concepteur de «Donkey Kong», sorti pour arcades, dans lequel apparaissent non seulement le gorille iconique, mais aussi un petit plombier rigolo du nom de Mario.

«Microsoft Flight Simulator 1.0» - 1982

Avec la démocratisation des ordinateurs arrivent les tout premiers jeux pour PC. Et y a-t-il plus représentatif de cette tendance que la première version de «Microsoft Flight Simulator»? Le titre développé par Bruce Artwick deviendra le test afin de mesurer la compatibilité d’un ordinateur personnel. Si «Microsoft Flight Simulator 1.0» et «Lotus 1-2-3», pouvaient fonctionner sur un PC, alors celui-ci était totalement compatible avec un IBM.

«M.U.L.E.» - 1983

Conçu par une femme, Danielle Bunten Berry (créditée en tant que Dan Bunten dans le jeu, l’époque n’étant pas propice aux femmes dans l’industrie), le titre fait partie de l’un des cinq premiers mis sur le marché par la compagnie Electronic Arts... fondée l’année précédente. Jeu de simulation, «M.U.L.E.» transporte les joueurs sur une planète de laquelle il faut extraire des minerais.

«Duck Hunt» - 1984

La chasse au canard est ouverte. Sorti tout d’abord dans les arcades, le jeu est ensuite disponible pour la console NES. Aujourd’hui, ce classique a été réédité pour la WiiU en console virtuelle. Les amateurs seront aussi heureux de savoir que «Tetris» est sorti la même année, et que son succès ne s’est jamais démenti depuis.

«Super Mario Bros.» - 1985

Produit phare de Nintendo, «Super Mario Bros.» est le successeur de «Mario Bros.», titre d’arcade sorti deux ans plus tôt. Conçu, développé et dirigé par Shigeru Miyamoto, père de «Donkey Kong», le jeu s’impose rapidement comme un standard, souvent copié, rarement égalé. «L’objectif évident des jeux vidéo est de divertir les gens en les surprenant avec de nouvelles expériences», dira-t-il.

«The Legend of Zelda» - 1986

Avec Takashi Tezuka, son collaborateur de «Super Mario Bros.», Shigeru Miyamoto crée ces aventures de Link, un jeune homme, et de Zelda, princesse aux pouvoirs magiques, réincarnation de la déesse Hylia. «Tout au long de la série Zelda, j’ai toujours essayé de donner aux joueurs l'impression qu’ils se trouvaient dans une sorte de jardin miniature», explique Miyamoto. Et la saga a inspiré bon nombre de développeurs, dont Sam Houser («Grand Theft Auto»), Peter Molyneux («Fable») ou Raphael Lacoste («Assassin's Creed IV: Black Flag»)

«Final Fantasy» - 1987

«Je ne pense pas avoir les qualités requises pour développer un bon jeu d’action. Je crois que je suis meilleur pour raconter des histoires», a indiqué Hironobu Sakaguchi, créateur de «Final Fantasy» qui déboule sur la Nintendo NES en 1987 au Japon avant de prendre d’assaut l’Amérique du Nord trois ans plus tard. En date de décembre dernier, les titres de cette franchise incontournables s’étaient vendus à environ 164 millions d’exemplaires. PS: c’est aussi l’année de sortie de «Street Fighter»!

«John Madden Football» - 1988

Développé pour l’ordinateur Apple II, puis ensuite pour MS-DOS et la Commodore 64, «John Madden Football» est le bébé de Trip Hawkins, développeur, fondateur et patron d’Electronic Arts. Et personne n’y croyait, des problèmes légaux ayant retardé le développement du titre, qui a nécessité trois ans de labeur.

«Prince Of Persia» - 1989

Outre «SimCity», jeu de simulation sorti la même année, 1989 est marquée par «Prince of Persia», développé par Jordan Mechner alors qu’il était encore étudiant à Yale pour la compagnie Broderbund. Inspiré des aventures de Robin des bois – l’homme a également utilisé des vidéos de son frère pour animer les personnages –, le titre n’est pas un succès immédiat, l’Apple II pour lequel il a été développé arrivant en fin de vie technologique. C’est son adaptation pour toutes les consoles qui garantit sa réussite et «Prince Of Persia» deviendra une franchise désormais propriété d’Ubisoft.

