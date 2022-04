La propagation de maladies sexuellement transmissibles s’aggrave

Les infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) se propagent agressivement au Canada alors que les tests et la prévention ont été abandonnés pendant la pandémie.

Les cas de gonorrhée, chlamydia, mais également de syphilis et de VIH, sont en hausse par rapport à l’année dernière.

Au Nouveau-Brunswick les cas de gonorrhée ont presque quintuplé entre 2020 et 2021, selon le Globe and Mail, puis triplé au cours des premiers mois de cette année par rapport à l’année dernière.

Afin de sensibiliser les jeunes, les responsables de la santé publique se sont tournés vers TikTok, Instagram et Tinder pour faire une large campagne de prévention. Lancée le mois dernier, la campagne ciblait les personnes sexuellement actives âgées de 20 à 39 ans à Fredericton, Moncton et Saint John, où une épidémie de gonorrhée qui s'est installée en 2019 parmi cette cohorte s'est intensifiée tout au long de la pandémie.

«Qu'il s'agisse d'un problème de santé sexuelle ou d'un autre problème de santé, il y a beaucoup de choses qui ont été vraiment éclipsées par COVID-19», a déclaré Jennifer Russell, médecin-hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick. C'est le bon moment pour les aborder.»

Des poussées de Syphilis ont été constatées dans une grande partie du pays, notamment en Saskatchewan, en Alberta, en Colombie-Britannique, dans les Territoires du Nord-Ouest et en Ontario, qui a enregistré 2 678 cas l'an dernier, le nombre le plus élevé depuis au moins une décennie. Les hommes gais et bisexuels sont les populations les plus touchées par la syphilis, et plusieurs provinces signalant une majorité de cas chez les 30 à 39 ans.

La Saskatchewan a connu une augmentation de 29% des cas de VIH l'an dernier par rapport à 2020, une influence qui «reflète en partie l'impact de la pandémie de COVID-19 sur les facteurs de risque de transmission de la maladie et l'accès aux tests et des soins », selon une déclaration envoyée par courriel au Globe and News par le ministère de la Santé de la province.

Les experts redoutent que les derniers chiffres soient sous-estimés, étant donné que la pandémie a limité les tests, les soins médicaux réguliers, le suivi de la santé publique et la saisie de données. La capacité des laboratoires était souvent dépassée par les tests PCR, et bon nombre de ceux qui travaillaient dans le domaine de la santé sexuelle ont été redéployés pour aider avec le COVID-19. Selon un rapport national de l'Agence de la santé publique du Canada, plus de 45 % des prestataires de services qui testent les ITSS ont décrit des diminutions significatives de leur capacité à le faire pendant la pandémie, 31 % ayant complètement arrêté les tests à des moments de la crise.

Pendant la pandémie, certaines personnes qui ont choisi d'avoir moins de partenaires sexuels ou un seul partenaire ont supposé qu'ils étaient en sécurité et ont cessé d'utiliser des préservatifs, a expliqué Alex McKay, directeur exécutif du Conseil d'information et d'éducation sexuelle du Canada, une organisation à but non lucratif qui se concentre sur la santé sexuelle et reproductive. Cela équivalait à un faux sentiment de sécurité : «Il est plus risqué d'avoir des relations sexuelles non protégées avec un partenaire qui a une IST que d'avoir plusieurs partenaires qui peuvent avoir une IST, si vous utilisez des préservatifs.»

Un autre facteur de l'augmentation des ITS pourrait être la réticence des Canadiens à demander de l'aide : parmi les fournisseurs de soins de santé qui se concentrent sur la santé sexuelle, 66 % ont signalé une baisse de la demande au cours des premiers mois de la pandémie. Certaines personnes ont ressenti une sorte de double stigmatisation en reconnaissant à leurs prestataires de soins primaires qu'elles avaient des rapports sexuels non protégés et contractaient des ITSS pendant les confinements.

«C'est une partie positive et agréable de nos vies», a déclaré le Dr McKay, «et nous devons en prendre soin.»