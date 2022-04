Le Canadien veut jouer les trouble-fêtes

Avec son dernier match contre les Maple Leafs de Toronto cette saison, le Canadien de Montréal veut priver de points ses grands rivaux, qui pourraient confirmer leur place en séries éliminatoires dès samedi soir, au Scotiabank Arena.

Si les Leafs l’emportent, ils obtiendront leur billet pour la danse printanière. Ils pourraient aussi officiellement entrer en séries si les Islanders de New York perdent en temps régulier contre les Blues de St. Louis, plus tard en soirée.

• À lire aussi: Aucun vétéran indispensable

• À lire aussi: C’est le temps de fonder Équipe Québec

Le Canadien est éliminé depuis longtemps, mais tentera d’enregistrer une troisième victoire à ses quatre dernières rencontres. Ils ont d’ailleurs eu beaucoup de succès contre la bande à Auston Matthews cette année, les défaisant 5 à 2 le 21 février et 4 à 2 le 26 mars. La formation torontoise avait quant à elle remporté 2 à 1 le match d’ouverture, le 13 octobre.

Chez le Tricolore, le défenseur Jeff Petry pourrait effectuer un retour au jeu, lui qui a manqué les sept derniers matchs avec une blessure au bas du corps. L’attaquant Ryan Poehling a quant à lui raté l’entraînement matinal de samedi pour suivre des traitements. Il est un cas incertain pour la rencontre.

Les Leafs surfent sur une belle vague de succès en ayant accumulé six victoires et une défaite en prolongation à leurs sept plus récentes sorties. Matthews est en feu avec une séquence de 15 matchs avec des points, lui qui compte 56 buts et 97 points cette saison.

La rencontre sera présentée dès 18h à TVA Sports et sur TVA Sports direct.