L'environnement, autre victime de la guerre

Bien entendu, les premières victimes de la guerre en Ukraine sont les Ukrainiens. Les soldats russes, dont le cerveau est lessivé par la propagande et qui meurent dans cette guerre inutile, sont aussi à plaindre.

Mais les victimes les plus nombreuses pourraient se trouver ailleurs : parmi les populations qui vont souffrir des changements climatiques. Cette guerre force des choix qui sont mauvais pour l’environnement. En premier lieu, ceux qui touchent l’énergie. Ces choix sont mauvais parce qu’ils redirigent des sommes considérables vers l’effort d’armement, plutôt que vers la lutte aux changements climatiques.

1. Comment le boycottage de l’énergie russe affectera-t-il l’environnement ?

La fin des approvisionnements de l’Europe en énergie russe incitera plusieurs pays à se tourner vers des sources d’énergie de substitution. Les énergies vertes, qui en 2050 devront constituer la presque totalité de l’énergie consommée en Europe, ne sont pas encore prêtes à prendre le relais. Les pays européens peuvent trouver d’autres fournisseurs en gaz, pétrole ou charbon que la Russie. Cependant, ceux qui remplaceront la Russie devront eux-mêmes construire de nouvelles installations pour répondre à la demande. Les hydrocarbures devront aussi parcourir de plus grandes distances. Rien de très réjouissant d’un point de vue environnemental.

2. Comment de nouvelles installations vont-elles nuire à l’environnement ?

Les nouvelles installations pétrolières ou gazières sont coûteuses. Leurs coûts sont amortis sur plusieurs années. C’est entre autres ce qui va se produire avec les nouveaux puits de pétrole au large de Terre-Neuve. Ces puits aideront l’Europe et d’autres pays à se débarrasser de leur dépendance russe, mais en même temps, les compagnies qui les possèdent feront pression sur les gouvernements pour que leurs investissements restent rentables. L’essor des énergies vertes en sera ralenti.

3. Comment se comparent les dépenses militaires et les dépenses environnementales ?

En 2020, les dépenses militaires mondiales ont atteint environ 2000 milliards de dollars américains. Les dépenses pour contrer les changements climatiques se sont élevées à environ 600 milliards. La guerre en Ukraine, qui s’ajoute aux tensions entre les États-Unis et la Chine, fera beaucoup augmenter les dépenses militaires. Il est à parier que plusieurs secteurs d’activité, dont celui de l’environnement, recevront moins d’argent en raison des efforts de guerre.

4. Quelles seront les conséquences à long terme de la guerre sur l’économie mondiale ?

La guerre en Ukraine va accélérer le mouvement de démondialisation, ce qui n’est pas complètement une mauvaise chose. La pandémie de la COVID-19 et la rivalité montante entre la Chine et les États-Unis ont révélé la fragilité des chaînes mondiales d’approvisionnement et de fabrication. Ces chaînes sont en voie de régionalisation. Cependant la guerre en Ukraine risque de multiplier ces chaînes, simplement parce que le bloc russo-chinois et le bloc américano-européen voudront dépendre encore moins qu’avant l’un de l’autre. Bien entendu, la multiplication de ces chaînes implique un immense gaspillage de ressources et l’émission de davantage de gaz à effet de serre.

5. La guerre a-t-elle de bons côtés pour l’environnement ?

Tout n’est pas noir dans ce portrait pourtant très sombre. Les coûts de plus en plus élevés des sources d’énergies polluantes sont une aubaine pour les énergies vertes. Après une période d’aggravation des émissions de gaz à effet de serre, les énergies vertes pourront peut-être prendre le relais plus rapidement que prévu. De même, les nouvelles chaînes régionales de production et d’approvisionnement pourraient à terme réduire les émissions totales de gaz à effet de serre, puisque les produits n’auraient plus à parcourir les mêmes distances.