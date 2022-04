[VIDÉOS] Voici 20 nouveaux films à ne pas manquer ce printemps

Après deux ans de reports et d’expectatives, une offre impressionnante de longs métrages arrive enfin au grand écran, pour le plus grand bonheur des cinéphiles de tous âges.

13 avril

Father Stu

Adaptation d’une histoire vraie, réalisée par Rosalind Ross, ce long métrage met en vedette Mark Wahlberg – également producteur – qui incarne Stuart Long, un ancien boxeur devenu prêtre. Mel Gibson y tient le rôle du père de Stu.

15 avril

Notre-Dame brûle

Jean-Jacques Annaud, réalisateur de Sept ans au Tibet, a souhaité montrer au public le travail des pompiers, femmes et hommes, qui ont sauvé Notre-Dame de Paris lors de l’incendie du 15 avril 2019. «Ces héros humbles et généreux ont été confrontés à un feu de 120 m de long! Je n’aurais pas fait ce film s’il y avait eu des victimes et s’il n’y avait pas eu cette fin positive. La cathédrale est toujours debout. C’est un miracle!» a indiqué le cinéaste au magazine français Notre Temps.

Les Olympiades

Film de Jacques Audiard au scénario écrit par Céline Sciamma (Portrait d’une jeune fille en feu) et Léa Mysius, Les Olympiades est l’adaptation de la bande dessinée Les Intrus d'Adrian Tomine. Présenté au Festival de Cannes de 2021 et nommé aux César, il n’a pourtant récolté aucun prix.

Les animaux fantastiques: les secrets de Dumbledore

Troisième long métrage de la série de Les animaux fantastiques, dérivée de Harry Potter, le film continue de suivre Norbert Dragonneau (Eddie Redmayne) alors qu’Albus Dumbledore (Jude Law) fait appel à lui pour affronter les forces de Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen qui reprend le rôle de Johnny Depp en raison de son contentieux avec Amber Heard).

TED K

Ted Kaczynski (Sharlto Copley, découvert dans le remarquable District 9 de Neil Bloomkamp) s’est rendu tristement célèbre sous le surnom de Unabomber. L’homme a perpétré des attentats pendant plus de 15 ans avant d’être arrêté et condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle.

22 avril

L'homme du Nord

Le réalisateur Robert Eggers (La Sorcière) s’attaque au mythe d’Amleth, prince danois qui échappe aux tentatives de meurtre de son oncle. Dans cette version viking, Alexander Skarsgard incarne le personnage principal, inspiration de William Shakespeare pour son Hamlet, Nicole Kidman, sa mère, et Ethan Hawke, son père.

Mes très chers enfants

Josiane Balasko, Didier Bourdon et Marilou Berry sont les vedettes de cette comédie française. On y suit des parents qui font croire à leurs enfants éloignés qu’ils ont gagné le gros lot de la loterie afin de les voir.

Les méchants

Un groupe de voleurs échappe sans cesse aux autorités dans ce film d’animation qui mélange allègrement humains et animaux parlants. En version originale, le doublage des personnages à quatre pattes est assuré par Sam Rockwell, Awkwafina, Anthony Ramos, Craig Robinson et Marc Maron.

Norbourg

Dans son nouveau long métrage, Maxime Giroux (Félix et Meira) s’intéresse au scandale financier qui a défrayé la chronique en 2005. François Arnaud prête ses traits à Christian Lacroix, président de la compagnie Norbourg, tandis que Vincent-Guillaume Otis incarne le vérificateur devenu vice-président de la firme Éric Asselin.

The Unbearable Weight of Massive Talent

Comédie d’action, The Unbearable Weight of Massive Talent met en vedette Nicolas Cage dans le rôle de... Nick Cage. L’acteur accepte 1 million $US pour assister à l’anniversaire d’un admirateur fort dangereux (Pedro Pascal), mais une agente de la CIA (Tiffany Haddish) lui demande alors de travailler pour elle.

29 avril

Eiffel

À la demande du gouvernement français, Gustave Eiffel (Romain Duris) doit concevoir un monument pour l'Exposition universelle de 1889 à Paris. C’est que l’ingénieur vient de livrer la Statue de la Liberté aux Américains...

Mémoire meurtrière

Un tueur (Liam Neeson) atteint d’Alzheimer et à la mémoire défaillante. Un agent du FBI (Guy Pearce) sur la piste de trafiquants. Une femme richissime prête à tout pour ne pas vieillir (Monica Bellucci). Que demander de plus?

Noémie dit oui

Le premier long métrage de Geneviève Albert, qui fera l’ouverture de la 40e édition des Rendez-vous Québec Cinéma (RVQC) aborde un sujet grave et d’actualité: la prostitution des adolescentes. Noémie (Kelly Depeault) fugue d’un centre jeunesse et tombe sous la coupe d’un proxénète.

65

Adam Driver devient un astronaute qui, après que son vaisseau se fut écrasé sur une planète inconnue, découvre qu’il n’y est pas seul. 65 est écrit et réalisé par Scott Beck et Bryan Woods, duo qui nous a donné Un coin tranquille en 2018.

6 mai

Docteur Strange dans le multivers de la folie

Sam Raimi est à la barre de cette suite du Docteur Strange de 2016 dans lequel Benedict Cumberbatch y reprend le rôle-titre. Également au rendez-vous, Elizabeth Olsen en Wanda Maximof, Chiwetel Ejiofor en Karl Mordo, ennemi de Strange et Rachel McAdams en Christine Palmer. À noter que Patrick Stewart est aussi de la distribution, dans un rôle tenu secret.

Peace by chocolate

Produit par le tandem composé de Catherine Léger et Martin Paul-Hus (Charlotte a du fun), le long métrage raconte le périple véridique du chocolatier Tareq Hadhad (Ayham Abou Ammar), réfugié syrien, établi dans un village de Nouvelle-Écosse où il ouvre une chocolaterie.

Très belle journée

Guillaume Laurin, Sarah-Jeanne Labrosse, Marc-André Grondin, Mathieu Dufresne et Christine Beaulieu se donnent la réplique dans ce long métrage de Patrice Laliberté (Jusqu’au déclin). Le film, tourné entièrement avec un téléphone, suit un coursier adepte des théories de conspirations.

13 mai

Charlie

Une fillette est capable de mettre le feu à n’importe quoi et ses parents la protègent donc des visées d’une agence gouvernementale. Ce film d’horreur de Keith Thomas met en vedette Zac Efron, Ryan Kiera Armstrong et Gloria Reuben.

Une histoire d'amour et de désir

La cinéaste tunisienne Leyla Bouzid explore ici le désir qu’éprouve un adolescent français d’origine algérienne pour une Tunisienne nouvellement arrivée.

Tu te souviendras de moi

Atteint de démence, Édouard Beauchemin (Rémy Girard) est en train de perdre la mémoire. Son épouse, Madeleine (France Castel) a besoin d’un répit et demande à leur fille Isabelle (Julie Le Breton) de prendre soin de son père. Le conjoint de cette dernière, Patrick (David Boutin), s’offre spontanément... avant de passer le relais à sa fille Bérénice (Karelle Tremblay). Édouard la prend alors pour Nathalie, son autre fille avec laquelle il n’a plus aucun contact.

Note: les dates de sortie peuvent changer sans préavis.