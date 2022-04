Les Français de Québec votent en grand nombre

Les expatriés français de Québec ont été nombreux à faire valoir leur droit de vote, samedi, au Collège Stanislas, à l’occasion du premier tour des élections présidentielles françaises. Pendant qu’ici tout se déroulait rondement, il a fallu patienter des heures à Montréal.

« Les Français généralement sont très attachés à leur pays. Que 14 000 personnes soient inscrites [à Québec], c’est spectaculaire », explique le consul général de France à Québec, Frédéric Sanchez.

Ce nombre correspond aux personnes inscrites sur la liste électorale sur un total d’environ 30 000 résidents français à Québec. Samedi soir, les résultats exacts de participation au premier tour du scrutin devaient être révélés, précise-t-il. À l’ouverture des bureaux de vote, il y avait tout au plus 20 minutes d’attente et il n’y en avait pas dans le reste de la journée.

Élection cruciale

En plus du « devoir de voter », même à l’étranger, certains l’ont fait par crainte de voir une montée de l’extrême droite.

Ces craintes ciblent principalement les candidats Éric Zemmour, qui est à la tête du parti Reconquête, et Marine Le Pen, du parti Rassemblement national. Ces partis d’extrême droite prônent entre autres une fermeture à l’immigration.

« Le but est d’éliminer les plus dangereux de l’extrême droite. Les gens ont peur que ce soit une réalité qu’ils prennent le pouvoir. Je pense qu’il y a un réveil des gens qui n’ont jamais voté », estime Perrine Pinel, installée à Québec depuis près d’un an.

Pour sa part, Lucas Bouchoux, qui vit depuis deux ans à Québec, ne souhaitera pas retourner en Europe si un parti de l’extrême droite passe au pouvoir. Pour lui, c’est important d’aller voter pour ne pas choisir entre « Macron et Le Pen au second tour », ajoute-t-il.

« C’est particulier parce qu’il y a eu des manifestations violentes, la pandémie et des scandales. Je pense que ce sont des élections cruciales pour regagner la confiance des Français », explique Mme Pinel.

Pour d’autres, voter est avant tout une responsabilité des citoyens. Pour Éric Le Hir, l’élection d’un président est toujours importante, car c’est celui qui « représente » le peuple.

Longue attente à Montréal

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

À Montéal, le temps gris et la longue file d’attente autour du Palais des congrès n’ont pas découragé les Français de venir déposer leur bulletin de vote.

Des personnes étaient même présentes depuis 7 h du matin, soit deux heures avant l’ouverture du vote, pour être sûres de ne pas revivre le cauchemar des dernières élections présidentielles en 2017, où certains avaient dû patienter cinq heures.