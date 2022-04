Liberté académique: un vrai progrès

Quand un gouvernement respecte une promesse, il faut le saluer.

Le gouvernement Legault avait promis un projet de loi pour protéger la liberté d’expression dans les universités, et il vient de le déposer.

« La censure n’a pas sa place dans nos salles de classe », dit la ministre McCann.

Évidence, direz-vous ? Pas si vous fréquentez le milieu.

Nécessaire

Le projet de loi définit la liberté académique comme le « droit de toute personne d’exercer librement et sans contrainte doctrinale, idéologique ou morale une activité par laquelle elle contribue, dans son domaine d’acti-vité, à l’accomplissement de la mission d’un tel établissement d’enseignement ».

On vise donc ici à protéger autant la liberté d’expression des professeurs que celle des étudiants.

Il prévoit aussi des mécanismes concrets pour s’assurer que tout cela ne soit pas que vaines paroles.

Il est en effet troublant de voir l’arbitraire et l’improvisation avec lesquels furent traités les cas déjà médiatisés.

Paniquées, soucieuses de leur image, les directions universitaires achetaient la paix en donnant généralement raison à ceux qui hurlaient le plus fort.

Le projet de loi est-il bonifiable ? Tout l’est toujours, mais le point de départ est excellent.

Les recteurs exprimeront évidemment leurs réserves. La seule intervention gouvernementale qui trouve grâce à leurs yeux, c’est le financement.

Le projet de loi n’aurait pas été nécessaire s’ils se comportaient moins comme des chefs d’entreprise, moins comme des gens de relations publiques, voire comme des militants de diverses causes, et davantage comme des gardiens de la mission historique des universités : la production et la transmission de connaissances.

Or, cette mission historique, par définition, implique la liberté de la recherche dans le respect des critères éthiques et scientifiques reconnus, et la liberté de discuter de tout, donc y compris de ce qui peut déranger.

S’il est vrai que les universités québécoises n’ont pas encore connu les dérives effrayantes vues à l’Univer-sité d’Ottawa et aux États-Unis, et s’il est vrai que McGill et Concordia sont, pour le moment, plus touchées que les autres par le wokisme liberticide, j’y vois d’autant plus une raison pour agir maintenant plutôt qu’au milieu de la tempête.

Évidemment, ne demandons pas à ce projet de loi de régler tous les problèmes graves qui affectent le milieu universitaire.

Il ne peut rien contre cette scandaleuse politique fédérale qui exclut formellement les hommes blancs de certains concours.

Il ne peut rien contre ce noyautage de départements entiers par des militants déguisés en professeurs qui embauchent les petits copains qui pensent comme eux.

Il ne peut rien contre ces fanatiques qui glorifient la diversité ethnique, mais ont horreur de la diversité intellectuelle et traitent de raciste quiconque ne pense pas comme eux.

Mais prenons ce qui peut être pris au fur et à mesure.

Élections

Espérons aussi que la décision de la ministre McCann de quitter la vie politique ne vienne pas perturber le cheminement législatif du projet de loi.

Il doit absolument être adopté avant les élections du 3 octobre.