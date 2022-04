L’importance d’avoir une bonne fondation

À observer Nick Suzuki et Cole Caufield étaler leur talent depuis l’arrivée de Martin St-Louis, le plan de relance de la concession élaboré par Jeff Gorton avec la complicité de Kent Hughes aboutira à des résultats intéressants.

Pour remettre une équipe sur les rails, il faut tout d’abord une bonne fondation.

Quand il a convaincu les dirigeants des Rangers qu’il fallait absolument en arriver à revoir totalement la philosophie de l’entreprise et effectuer un virage important pour laisser la place aux jeunes joueurs, Gorton avait des éléments sur qui il pouvait se tourner pour assurer une certaine stabilité.

Chris Kreider, Mika Zibanejad et Igor Shesterkin, qui s’apprêtait à débarquer sur l’île de Manhattan, représentaient des valeurs sûres.

Suzuki et Caufield ont chassé les inquiétudes. L’éclosion d’Alexander Romanov arrive au bon moment. Et jusqu’ici, les jeunes défenseurs de l’organisation ont laissé une bonne impression.

Maintenant, c’est à Gorton et à Hughes de prouver qu’ils sont des décideurs astucieux. Jusqu’à maintenant, ils l’ont clairement démontré, mais on est encore loin des objectifs fixés.

Le cahier de charge est énorme et la relance prendra un certain temps. Les Rangers n’ont pas gagné dès la première saison de la relance. Ils sont devenus une équipe capable de compétitionner au même niveau que les formations de la section Métropolitaine parce que Gorton n’a pas hésité à liquider des vétérans comme J.T. Miller et Ryan McDonagh. Jusqu’ici, Hughes a échangé Ben Chiarot, Tyler Toffoli et Artturi Lehkonen.

C’est un début.

Un peu de magie

Maintenant, Gorton et Hughes devront réaliser quelques tours de magie. Tout d’abord au repêchage, puis en attaquant le marché des joueurs autonomes sans compensation et en convainquant quelques-uns de leurs homologues de brasser des affaires.

Y a-t-il un hockeyeur pouvant aider une équipe à sauter des étapes dans un processus de relance ? Artemi Panarin l’a fait à New York. Y a-t-il des patineurs disponibles via une transaction possédant le talent pour devenir un joueur d’impact ? Adam Fox l’a aussi fait avec les Rangers.

Le Canadien est une équipe différente. Le nouvel entraîneur a apporté un concept qui a métamorphosé les effectifs.

Gorton et Hughes ont misé juste. Il faut donc s’attendre à un été chaud.

On sait que les deux hommes ont un plan bien structuré.

L’entre-saison promet des rebondissements spectaculaires.

Matthews : oui ou non ?

Question : Auston Matthews a-t-il supplanté Connor McDavid ?

Matthews a fourni une performance remarquable, jeudi soir, à Dallas. Il a d’abord amélioré le record de Rick Vaive qui avait connu une saison de 54 buts, il y a des lunes.

L’Américain de 24 ans a 56 filets. Il a réussi un exploit individuel qui soulève également une question : est-il le meilleur joueur de la ligue ?

Son but en prolongation est survenu après une séquence individuelle qui a totalement dérouté trois joueurs des Stars.

McDavid ou Matthews ? Présentement, le second a pris les devants. Mais si l’on peut dresser un parallèle entre les deux joueurs, on en arrive à la conclusion qu’ils trancheront le débat dans quelques semaines. Jusqu’à maintenant, le seul item de leur profil qui n’est pas en caractère gras, ce sont les réalisations en séries. En fait, ça se résume à quelques mots : ils ont fait chou blanc.

Price : oui ou non ?

Question : Jouera-t-il ou ne jouera-t-il pas ?

Carey Price s’entraîne rigoureusement. Tant mieux. Le Canadien veut savoir et Price, également, veut savoir. Le duo Gorton/Hughes doit dresser le plan d’attaque pour la prochaine saison et ils doivent savoir si Price sera en bonne condition pour participer à la relance de l’entreprise. J’imagine que le gardien qui aura 35 ans le 16 août veut renouer avec la compétition, question de savoir si cette blessure au genou est parfaitement guérie. Donc, il ne faut pas écarter le fait qu’il puisse participer à un premier match cette saison, peut-être contre les Jets de Winnipeg, lundi au Centre Bell. Pourquoi pas ?

N’oublions pas non plus que Price doit rassurer les décideurs du CH et montrer qu’il veut participer à ce nouveau programme. À lui d’y voir.

Les Penguins : oui ou non ?

Question : Les Penguins ont-ils les ressources nécessaires ?

Pittsburgh a subi un autre revers contre les Rangers. Shesterkin s’est dressé comme un mur et l’on a vu beaucoup de frustration chez les joueurs des Penguins à la fin de la rencontre.

Leurs performances des dernières semaines ne sont pas encourageantes. Trois défaites de suite, la perspective d’affronter Shesterkin au premier tour des séries n’est pas une bonne nouvelle, une brigade défensive qui repose sur un seul guerrier en Kristopher Letang.

Les Penguins ont également encaissé deux revers face à l’Avalanche du Colorado. On peut comprendre que l’inquiétude s’est installée.

Cette équipe a-t-elle les ressources pour connaître un long parcours éliminatoire ? Sidney Crosby connaît une excellente saison. Jake Guentzel aussi. Evgeni Malkin maintient une moyenne d’un point par rencontre. Letang va compléter la meilleure saison de sa carrière. Et Tristan Jarry ? Peut-il compétitionner au même niveau que Shesterkin si jamais Pittsburgh affronte les Rangers ? On en doute.