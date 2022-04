L’opus qui a pavé la voie au mouvement electronica

Au printemps 1997, Tom Rowlands et Ed Simons ont lancé un opus qui allait mettre la musique électro et le big beat à l’avant-plan. L’album Dig Your Own Hole des Chemical Brothers vient d’avoir 25 ans.

Lancé le 7 avril 1997, Dig Your Own Hole est le deuxième opus de ces deux ex-étudiants en histoire médiévale de l’Université Manchester. Il a suivi Exit Planet Dust, qui avait connu un certain succès à l’été 1995 avec une 9e position au Royaume-Uni.

Dig Your Own Hole et la pièce Block Rockin’ Beats, qui ouvre l’album et qui totalise 28 millions d’écoutes sur Spotify, ont permis au duo britannique de se faire reconnaître à l’échelle planétaire.

Dig Your Own Hole se retrouve sur les listes des 100 meilleurs albums des années 90 des magazines Spin et Rolling Stone. En 1998, les lecteurs du magazine britannique Q ont voté pour cet album en le consacrant comme le 49e meilleur de tous les temps.

« Les Chemical Brothers ont révolutionné la musique électronique à leur façon avec une approche funky et acid à la fois. Personne ne peut résister aux grooves de Block Rockin’ Beats. Ils ont réussi à faire un truc électro qui a bien vieilli à travers les décennies », a fait remarquer le DJ québécois Pascal « Millimetrik » Asselin, lors d’un entretien.

Une première

Le duo mélange des sonorités en provenance du hip-hop, de l’électro, du rock et de l’ambiance présente dans les raves.

Deux titres sont chantés sur Dig Your Own Hole. On peut entendre la voix de Beth Orthon sur Where I Do Begin et celle de Noel Gallagher, d’Oasis, sur Setting Sun.

Gallagher, qui aimait l’opus Exit Dust Planet, a demandé au duo, lors d’une rencontre au Festival de Glastonbury, en 1995, s’il pouvait chanter sur une future pièce des Chemical Brothers.

Lancé sous forme de simple en octobre 1996, Setting Sun a atteint, avant la parution de Dig Your Own Hole, la première position du palmarès au Royaume-Uni. Une première pour la formation britannique.

Dig Your Own Hole a été le point de départ d’une immense vague techno qui s’est poursuivie avec Fatboy Slim, The Prodigy, Underworld, The Crystal Method, et autres.