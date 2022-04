Ma reconversion professionnelle: cinq semaines pour se réorienter

Coach, formatrice et enseignante, Anne-Caroline Lourmière propose un parcours structuré et progressif, très réaliste, pour faciliter la réorientation professionnelle dans son nouveau livre, Ma reconversion professionnelle. Elle s’adresse particulièrement aux gens qui ne trouvent plus de sens à leur travail, à ceux et celles dont la situation professionnelle ne convient plus. Mais sa démarche d’autocoaching est présentée de manière tellement claire que beaucoup de gens, dont les jeunes qui cherchent leur chemin de carrière, y trouveront des pistes de réflexion.

Le livre, très ancré dans la réalité du marché du travail, présente des exercices à faire et des étapes à franchir, mais aussi des témoignages de gens qui ont changé de voie sur le plan professionnel. Les lecteurs peuvent faire le bilan de leurs compétences et de leurs contraintes, analyser leurs sources de motivation et construire un nouveau projet professionnel.

Anne-Caroline Lourmière, en entrevue depuis le sud-ouest de la France où elle a déménagé après avoir vécu plusieurs années au Québec, explique que le livre est parti d’un constat.

« Je suis coach. Mon métier, c’est d’accompagner le changement des personnes et aussi des entreprises. Dans le cadre de la reconversion, je fais des bilans de compétences. J’ai remarqué qu’avec la COVID, le confinement et la généralisation du travail à distance, le fait de se retrouver éloignés les uns des autres, d’être coupés de ce lien social, avait permis une forme d’introspection. Les gens s’étaient mis à réfléchir sur leur vie et sur leur travail. »

Perte de sens

Alors que le sentiment de fragilité de la vie s’accentuait, les questionnements profonds sont apparus.

« On s’est dit : mince, la vie peut être courte ! Dans le fond, est-ce que mon travail me plaît ? De quoi ai-je envie, dans ma vie ? » dit-elle.

« La sphère personnelle et la sphère professionnelle sont liées. Les deux s’influencent mutuellement et j’ai eu l’impression que les gens s’étaient mis à revoir leurs priorités. La COVID, et les conséquences que ç’a eues sur la société en général, et sur la nouvelle façon de travailler, ç’a rebattu les cartes. »

Pour écrire le livre, la coach est partie de ce sentiment de perte de sens, qu’elle retrouve aussi chez les gens qui font faire un bilan de compétences.

« Ceux qui s’engagent dans une démarche de reconversion manifestent vraiment ce sentiment de perte de sens, même de souffrance parfois. J’ai eu envie de partager les bonnes pratiques qui fonctionnaient, ce que j’ai pu tester et qui marchait. Ç’a été aussi, peut-être, dans le contexte, ma façon de contribuer à quelque chose d’un petit peu plus collectif. »

« C’est vraiment une méthode structurée, pas à pas, concrète, qui permet de prendre confiance et se mettre en action. C’est ça qui est le plus difficile dans une démarche de reconversion. »

Première étape !

Quels sont les premiers pas à faire ?

« Souvent, les gens se sentent perdus, dans le brouillard, ils ne savent pas par quel bout commencer. Il y a une envie de changement, mais les gens ne savent pas comment s’y prendre. La première étape, c’est d’avoir envie de faire changer les choses. En étant motivé, on est vraiment acteur de son changement, et c’est ce qui fait toute la différence. »

« Les fondamentaux, c’est de mieux se connaître pour savoir ce qu’on veut. On va cerner les caractéristiques personnelles, les éléments de la personnalité, les forces de caractère, les sources de motivation, les croyances qui peuvent parfois être limitantes, qui peuvent nous freiner. En explorant toutes les facettes de l’individu, c’est une démarche globale : on travaille sur qui on est. »

♦ Anne-Caroline Lourmière est coach, formatrice, enseignante et autrice.

♦ Elle accompagne des personnes dans leur reconversion professionnelle.

♦ Son site web : talentik.net

EXTRAIT

« N’attendez pas d’être dans un état d’épuisement physique et psychique. Avant que le travail ne devienne source de souffrance, faites le point et réfléchissez à votre avenir professionnel ou à votre seconde partie de carrière. Le désir de prendre de la hauteur et d’explorer le champ des possibles, l’envie de mieux se connaître et de faire le point sur ses compétences, le souhait de vérifier la faisabilité d’un projet ou le besoin de retrouver confiance en soi après une rupture professionnelle subie sont autant de raisons valables pour s’accorder le temps de réfléchir à sa situation. »