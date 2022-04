Océanic : un autre soldat tombe au combat

Déjà privé de trois joueurs blessés, voilà qu’un autre soldat est tombé au combat dans le camp de l’Océanic de Rimouski, vendredi soir face aux Cataractes, forçant l’équipe a rappelé un défenseur pour le match de dimanche à Shawinigan.

• À lire aussi: L’Océanic de Rimouski: hommage très émouvant à Doris Labonté

• À lire aussi: Un autre gros défi attend l’Océanic

Le défenseur Zachary Lessard a quitté le match en première période à la suite d’un coup à la tête d’un joueur des Cataractes. Le directeur-gérant et entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil, confirme que la séquence a été envoyée au bureau de discipline de LHJMQ. « Il a été victime d’un coup vicieux.

Nous n’avons pas le choix d’envoyer la séquence quand un gars sort la bouche en sang. Les arbitres ne l’ont pas vu. Ça arrive et c’est normal à la vitesse dont l’action se déroule. J’ai vu un arbitre faire nos deux matchs en fin de semaine à Baie-Comeau, être en fonction deux jours plus tard dans le Centre-du-Québec et deux jours plus tard à Rimouski. C’est un calendrier éreintant pour tout le monde, y compris pour les officiels », a -t-il commenté.

Baptême de feu pour un jeune des Maritimes

Pour combler la perte de Lessard, l’Océanic a lancé un SOS au défenseur Cory MacGilivray, un choix de 8e ronde en 2020 qui évolue à Pictou dans la Ligue de hockey junior A des Maritimes. Il disputera son premier match en carrière dans le circuit Courteau.

Serge Beausoleil a confirmé samedi matin qu’aucun des absents de vendredi ne serait en mesure de renouer avec l’action dimanche. C’est donc dire que Xavier Cormier ratera un deuxième affrontement contre son ancienne formation. « Il aurait tellement voulu jouer vendredi. Ça lui a fait mal au cœur de rater ce match-là, surtout avec l’hommage à Doris Labonté. Maël St-Denis a fait du très bon boulot pour le remplacer avec Verreault et Béland. Ç'a été notre meilleur trio hier », a analysé le coach.

Les autres blessés sont le défenseur Charles Côté et l’attaquant Alex Drover.

Malgré l’excellente performance de Patrik Hamrla vendredi dans la défaite de 3-2, c’est Gabriel Robert qui sera le partant dimanche. « On continue notre système d’alternance. Les deux font très bien et ils méritent de jouer tous les deux », a expliqué Serge Beausoleil.

Pour ce qui est de savoir s’il s’attendait à un réveil du trio de Mavrik Bourque, Olivier Nadeau et Xavier Bourgault plutôt tranquille vendredi, Serge Beausoleil a répondu : « Gaudio et Soucy ont fait un excellent travail contre eux avec Robin »