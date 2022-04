PB Rivard: transformer le négatif en positif

Roulant sa bosse dans les sphères de l’humour depuis 12 ans, Pierre-Bruno « PB » Rivard lance sur le web son premier spectacle solo, Ma thérapeute est morte. Pour l’humoriste de bientôt 35 ans, l’humour permet de transformer n’importe quoi de négatif en positif. « C’est comme faire un doigt d’honneur à la vie », dit-il.

En 2016, Pierre-Bruno Rivard recevait un appel de sa thérapeute, Francine, qu’il voyait depuis dix ans. Elle lui apprenait qu’elle avait un cancer et qu’elle ne pourrait s’en sortir.

« Elle est morte juste avant de pouvoir venir me voir en show. »

L’humoriste a pris quelques mois pour absorber le choc.

« C’était une relation qui était extrêmement importante dans ma vie. C’est une femme qui a fait toute la différence dans ma vie », confie-t-il sérieusement.

Quand est venu le temps de penser à une idée pour son one-man-show, l’humoriste a décidé d’utiliser cet événement marquant comme thème principal du spectacle.

« Je n’avais jamais écrit un show avec un thème, dit-il. Avant, quand je faisais des heures de stand-up, je mettais des numéros ensemble et je m’arrangeais pour que ça coule bien. C’était un défi d’écriture intéressant. »

Avec l’aide de Michel Sigouin à la script-édition, il a ainsi travaillé sur Ma thérapeute est morte, un titre qui lui plaisait beaucoup.

« J’ai même des gens qui sont venus voir le show et qui m’ont dit qu’ils avaient eu eux aussi cette thérapeute. Ils l’avaient reconnue. »

Dans la classe moyenne

PB Rivard en était dans ses derniers rodages, au début 2020, quand la pandémie a frappé. Ne sachant pas quand il pourrait relancer son spectacle, il a décidé de le filmer et de le vendre sur le web.

« Mon deuil était fini et je ne me voyais plus faire ce spectacle après [la pandémie]. J’avais besoin de le capter et d’en écrire un autre. »

Humoriste depuis plus d’une décennie, Pierre-Bruno Rivard se considère comme étant dans « la classe moyenne de l’humour ».

« On n’est pas des vedettes, mais on n’est pas des débutants non plus. On gagne bien nos vies, mais pour le grand public, on n’est pas des vendeurs de milliers de billets. »

En plus de travailler sur son prochain spectacle, Pierre-Bruno va bientôt commencer l’écriture d’une nouvelle émission de variétés qui sera en ondes en janvier prochain sur une chaîne qu’il ne peut dévoiler. Il poursuit aussi l’animation de trois balados (Le carré de sable, Curieux Rivard et Selon une étude).

« J’ai tout le temps huit affaires sur le feu en même temps ! »

► Le spectacle de PB Rivard, Ma thérapeute est morte, est disponible en location ou en achat au vimeo.com/ondemand/pbrivard.