[PHOTOS] Incendie d’une résidence en Beauce: un homme manque à l’appel

Un individu manque toujours à l’appel à la suite d’un incendie d’une résidence à Saint-Hénédine, municipalité située dans la région de la Nouvelle-Beauce, samedi matin.

Marc Vallières/Agence QMI

Le brasier s’est déclenché vers 3h 40 dans le domicile de la rue Sainte-Thérèse, et est toujours actif plus de quatre heures plus tard. Une personne, dont les policiers de la Sûreté du Québec ne savent toujours pas s’il était propriétaire ou locataire, est toujours introuvable pour le moment.

«Les pompiers sont toujours en train de maîtriser les flammes», a indiqué la sergente Béatrice Dorsainville, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

Une portion de la rue Sainte-Thérèse a été partiellement entravée à la circulation.

