Plus de 10 milliards d'euros réunis pour l'Ukraine

Une collecte internationale de fonds a permis de réunir 10,1 milliards d'euros destinés à soutenir l'Ukraine envahie par l'armée russe, a annoncé samedi à Varsovie la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

La campagne Stand Up for Ukraine, organisée par l’Union européenne, le premier ministre canadien Justin Trudeau et l’organisation internationale Global Citizen, visait à collecter des fonds pour les déplacés et réfugiés ukrainiens.

Des artistes tels qu’Elton John, Alanis Morrissette, Billie Eilish, Annie Lennox ou Chris Rock, ont rejoint la campagne aux côtés de leaders mondiaux qui se sont engagés au nom de leur pays à mobiliser des milliards de dollars.

« Nous sommes dévastés de voir la souffrance des gens en Ukraine », a déclaré Elton John sur Facebook.

La légende de la pop, âgée de 75 ans, a appelé ses partisans à « aider les personnes dont la vie a été bouleversée et qui ont tout abandonné pour une vie plus sûre ».

« Personne ne devrait avoir à vivre ce genre de tragédie », a ajouté Elton John.

Mme Von der Leyen a qualifié les recettes de l’événement de « fantastiques », lors d’une conférence qui s’est tenue samedi à Varsovie.

« Le monde a finalement promis 9,1 milliards d’euros dans le cadre de la campagne (...) En outre, la Commission, en collaboration avec la BERD (Banque européenne pour la reconstruction et le développement), ajoute un milliard supplémentaire pour les personnes déplacées en Ukraine. C’est fantastique. Donc 10,1 milliards d’euros », a déclaré Mme von der Leyen.

Sur la somme promise par la Commission européenne, 600 millions iront aux autorités ukrainiennes et 400 millions aux « États frontaliers qui font un travail remarquable pour aider les réfugiés », a-t-elle précisé.

Selon elle, d’autres fonds « viendront » s’y ajouter.

« La solidarité des pays, des entreprises et des personnes du monde entier offre un peu de lumière en cette heure sombre », a estimée Mme von der Leyen.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a aussi pris la parole, via un message vidéo.

« Le courage ukrainien a déjà uni l’ensemble du monde démocratique », a-t-il déclaré, appelant l’Occident à imposer davantage de sanctions aux banques russes et à cesser d’acheter du pétrole russe.

Plus de 4,3 millions d’Ukrainiens ont quitté leur pays depuis l’invasion russe le 24 février, selon le haut commissariat aux réfugiés (HCR). L’ONU estime par ailleurs à 7,1 millions le nombre de déplacés à l’intérieur du pays.