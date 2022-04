La Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ) a procédé récemment à la remise du Programme de bourses Banque Nationale, et ce, pour une 30e année. Des bourses individuelles totalisant 126 000$ ont été remises à 38 étudiants(es)-athlètes. La FAEQ a distribué des bourses de 2000$ et de 4000 $ à des étudiants(es)-athlètes identifiés(es) relève, élite ou excellence par leur fédération sportive. Les récipiendaires sont âgés(es) de 15 à 24 ans et viennent de partout dans la province. Parmi ceux-ci, j’en ai retenu neuf: Audréanne Foster, de Forestville, en patinage artistique; Julien Frascadore, de Beauport, en judo; Anaïs Levasseur, de Saint-Augustin-de-Desmaures, en basketball; Benjamin Ouellet, de Saint-Pascal (Kamouraska), en para-athlétisme; Louis Paradis, de Québec, en ski acrobatique; Andres Esteban Riano Rodriguez, de Lévis, en boxe olympique; Loïc Tremblay, de L’Ancienne-Lorette, en plongeon; Roxane Vermette, de Saint-Ferréol-les-Neiges, en cyclisme (vélo de montagne); et Thessalie Bruneau, de La Tuque, en cyclisme (BMX).

Dans la moyenne

Photo courtoisie

C’était le 4 avril l’an dernier et ce sera vraisemblablement le mardi 12 avril cette année. Puisque plusieurs golfeurs et golfeuses de la grande région de Québec commencent leur saison dans les Bois-Francs, sachez que la 78e saison du club de golf Victoriaville devrait s’amorcer, en principe, si la météo collabore bien, la semaine prochaine. Rien à voir cependant avec l’ouverture la plus hâtive survenue le 22 mars en 2012. Seule une partie de l’allée du trou no 16, qui longe la rivière Nicolet, a été endommagée par les glaces. Les verts ont passé un bel hiver selon Jean-René Lessard, surintendant au club de golf Victoriaville. En ce qui concerne les réservations de départs pour les visiteurs, elles se feront à compter de demain, dimanche, à partir de 9 h, dans GGGolf ou par téléphone à partir aussi de 9 h au 819 752-4907, poste 230. La réservation des départs pour le week-end de Pâques se fera le mercredi 13 avril de la même façon. Pour le début de la saison, et jusqu’à nouvel ordre, les départs se feront de façon simultanée (shotgun) à 10 h 30. Quant au club de golf Laurier, à Princeville, le petit frère de celui de Victoriaville, son ouverture devrait suivre dans la semaine du 18 avril.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 9 avril 2002. À son retour au jeu après avoir vaincu un cancer de l’abdomen, un cancer de type non hodgkinien qui lui a fait rater les 79 premiers matchs du calendrier, Saku Koivu (photo), le capitaine des Canadiens de Montréal, fait trembler le Centre Molson pendant que son équipe assure sa participation aux séries éliminatoires en disposant des Sénateurs d’Ottawa au compte de 4 à 3.

Anniversaires

Photo courtoisie

Christiane Germain (photo), coprésidente et cofondatrice du Groupe Germain (hôtels)... Kristen Stewart, actrice (série Twilight) et réalisatrice américaine, 32 ans. Patrick Huot, ex-député de Vanier-Les Rivières, 47 ans... Dan Caron, artisan de radio (BLVD 102,1)... Jacques Villeneuve, ex-pilote de Formule 1, 51 ans... Denys Légaré, ex-PDG de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, 66 ans... Michel Parizeau, qui a joué 4 saisons (1972-1976) avec les Nordiques de Québec de l'AMH, 74 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 9 avril 2021: Le prince Philip (photo), 99 ans, époux de la reine Elizabeth II... 2021: Michel Girouard (photo), 76 ans, journaliste culturel québécois... 2020: Jacques Calvet, 88 ans, homme d'affaires français, PDG de PSA Peugeot-Citroën de 1983 à 1997... 2019: Marilynn Smith, 89 ans, Américaine qui a participé à la création du circuit professionnel américain féminin de golf (LPGA), en 1949... 2018: Pierre Descôteaux, 66 ans, député libéral de la circonscription de Groulx à l'Assemblée nationale du Québec de 2003 à 2007... 2016: William Raymond Smith III, 34 ans, joueur américain de football américain avec les Saints de la Nouvelle-Orléans... 2015: Jurgen Gothe, 75 ans, ex-animateur radio CBC... 2013: Greg McCrary, 61 ans, joueur de la NFL (Falcons d'Atlanta, Chargers de San Diego)... 2012: Mark Lenzi, 43 ans, plongeur américain, champion olympique lors des JO de Barcelone en 1992... 2008: Jacques Morel, 87 ans, acteur de cinéma et de théâtre français... 2002: Pat Flaherty, 76 ans, pilote de course automobile... 2001: Harvey Ball, 79 ans, le créateur du smiley... 1982: Wilfrid Pelletier, 85 ans, chef d'orchestre.