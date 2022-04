Rage et découragement chez les Russes

Les Russes éprouvent beaucoup de difficultés à assembler et à ravitailler des forces nécessaires pour s’emparer de l’est de l’Ukraine.

Moscou rappelle maintenant des conscrits libérés du service militaire depuis 2012 pour les soumettre à une formation rapide en vue d’un déploiement dans des unités de combat. Ils accélèrent aussi les promotions d’officiers.

Les forces russes et biélorusses mènent des « actions de démonstration » près de la frontière nord dans l’espoir de fixer les forces ukrainiennes autour de Kyïv.

Mais de nouvelles opérations offensives russes dans la région étant hautement improbables, les unités ukrainiennes autour de la capitale poursuivent leur redéploiement vers le Donbass.

Moral des troupes

Les services de renseignement ukrainiens rapportent que des unités russes retirées du nord de l’Ukraine sont rassemblées dans des camps de tentes en Russie près de la frontière ukrainienne.

La rage et le découragement mineraient leur moral. Et les entreprises militaires russes seraient incapables de répondre aux commandes urgentes en raison de problèmes de chaînes d’approvisionnement perturbées par les sanctions occidentales.

Tels une horde de Mongols

Des frappes contre des cibles civiles comme des gares (voir encadré explicatif ci-bas) et des hôpitaux ne sont pas des erreurs ou des accidents de parcours, mais font partie de la doctrine militaire russe, comme on l’a vu en Tchétchénie et en Syrie.

En 5 minutes: sources: AFP, missilethreat.csis.org, trucksplpanet.com. Wikipédia; recherche: B.Zapirain; 3D: J.-H.Levasseur; infographie: J.Verville

Les militaires russes se comportent en Ukraine comme une horde de Mongols dont Poutine serait le nouveau Gengis Khan.

Des militaires américains ont aussi tué des civils en Irak et en Afghanistan. Mais ce n’était pas encouragé par le commandement.

Trump s’est toutefois senti obligé d’accorder un pardon à certains d’entre eux, condamnés pour leurs crimes.