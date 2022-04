(Re)découvrir Mads Mikkelsen en cinq films

Connu chez nous pour son interprétation d’Hannibal Lecter dans la série «Hannibal», dans laquelle il a donné la réplique à Caroline Dhavernas, le Danois Mads Mikkelsen a su se tailler une place enviable au grand écran. Il reprend le rôle de Gellert Grindelwald, attribué à Johnny Depp, dans «Les animaux fantastiques: les Secrets de Dumbledore», en salle le 15 avril prochain.

«Pusher» (1996)

Après une carrière de danseur qui a duré 10 ans, Mads Mikkelsen va étudier l’art dramatique à l’école Århus en 1993. «C’était un projet très "rock and roll", caméra à l’épaule... Nous avons trouvé nos costumes nous-mêmes, nous avons emprunté la voiture d’un ami», se remémore l’acteur de son premier rôle. Dans «Pusher», tout premier long métrage de Nicolas Winding Refn («Sang-froid»), il incarne l’associé d’un vendeur de drogue. Le long métrage est un succès immédiat et lance, tant la carrière du cinéaste que celle de l’acteur.

«Casino Royale» (2006)

Mads Mikkelsen continue de décrocher des rôles et se bâtit une solide réputation au Danemark. Il est choisi pour doubler la voix de Léon dans la version danoise de «Monstres, Inc.» et commence à se faire remarquer par Hollywood. Antoine Fuqua lui donne un rôle dans son «Roi Arthur» de 2004 et il devient ensuite Le Chiffre, l’antagoniste dans «Casino Royale», premier James Bond à mettre en vedette Daniel Craig en 007. «Oui, j’étais un peu nerveux. D’abord, parce que j’étais loin de chez moi, ensuite parce que je ne jouais pas dans ma langue maternelle, mais pas à cause de l’ampleur du film. Je savais que ce serait gros, mais je ne m’y suis pas attardé», détaille-t-il avant d’indiquer qu’il avait menti lors de l’audition, indiquant aux producteurs qu’il avait vu tous les films de James Bond alors qu’il n’en avait regardé aucun.

«Le Guerrier silencieux» (2009)

Sa carrière internationale lancée – il est Igor Stravinsky dans «Coco Chanel et Igor Stravinsky» en 2009, film de clôture du Festival de Cannes –, il retrouve une fois de plus Nicolas Winding Refn pour ce long métrage tourné en Écosse et en anglais. Il y incarne One-Eye, un esclave des Vikings en l’an 1000. «Nicolas voulait un personnage presque inhumain, muet, neutre. J’ai ensuite reçu le scénario, mais je savais que ce n’était pas ce que nous tournerions. Avec Nicolas, on ne tourne jamais ce qui est écrit, mais ce qui est dans sa tête», révèle-t-il.

«La chasse» (2012)

Il poursuit une carrière discrète aux États-Unis, apparaissant au générique de «Le clash des titans» en 2010, puis de la relecture des «Trois mousquetaires» de Paul W. S. Anderson l’année suivante. Mais c’est son rôle d’un employé de garderie faussement accusé d’agression sexuelle dans «La Chasse» de Thomas Vinterberg qui le propulse sur la scène internationale puisqu’il remporte le prix d’interprétation masculine à Cannes. «Le film raconte comment l’immense amour qu’on éprouve pour un enfant peut être transformé en une peur et une haine immenses», décrit-il. L’année suivante, il est choisi pour prêter ses traits au personnage culte d’Hannibal Lecteur dans la série «Hannibal». Ce rôle, qu’il interprétera pendant les 39 épisodes de la série de NBC, le rend nerveux. «Le côté amusant de jouer un méchant, et le plus complexe, est d’espérer que le scénario vous donnera la possibilité d’explorer différents aspects du personnage», indique-t-il.

«Alcootest» - 2020

Après un passage dans «Docteur Strange» puis dans «Rogue One: Une histoire de Star Wars» en 2016, il réapparaît sur les écrans en professeur qui utilise l’alcool pour modifier sa manière d’enseigner et son rapport à son travail en pleine pandémie. «J’avais tourné "La chasse" avec Thomas Vinterberg et j’avais envie de faire quelque chose d’autre avec lui. Le scénario m’a beaucoup intéressé aussi puisque c’est l’histoire de différentes vies et il y a également tout l’aspect de l’alcool», dit-il à l’époque à l’Agence QMI. «J’ai toujours un point commun avec mes personnages, c’est pour cette raison que je peux comprendre les situations dans lesquelles ils se trouvent».