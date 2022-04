Sixième vague: 90% du stock du médicament oral contre la COVID-19 inutilisé

Approuvé en janvier par Santé Canada, le médicament oral contre la COVID-19, Paxlovid, reste inutilisé dans la plupart des provinces alors que la sixième vague déferle sur le pays, a rapporté samedi le «Globe and Mail».

Plus tôt ce mois-ci, le Québec a annoncé que les pharmaciens peuvent désormais prescrire et distribuer Paxlovid, mais jusqu’à présent, c’est la seule juridiction qui a emprunté cette voie au Canada.

Ailleurs dans le pays, il faut généralement que les malades passent par un centre d’accès centralisé pour obtenir le médicament au lieu d’un médecin de famille ou d’une pharmacie.

Le Nouveau-Brunswick exige que l’infection soit confirmée par un test PCR avant d’administrer Paxlovid, même si de tels tests peuvent prendre du temps et être difficiles à obtenir, a déclaré Dan Landry, pharmacien spécialiste des maladies infectieuses au Centre hospitalier universitaire Dr Georges-L-Dumont à Moncton.

En conséquence, les provinces et les territoires utiliseraient moins de 10 % de leurs traitements antiviraux oraux contre la COVID-19, à l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard. Là-bas, 56,6% des cours Paxlovid ont été dispensés par des pharmacies communautaires, a déclaré le porte-parole provincial Ron Ryder.

Paxlovid est un médicament antiviral oral produit par Pfizer qui agit pour empêcher le SRAS-CoV-2 de se répliquer. Il s’est avéré, dans des essais cliniques, réduire considérablement le risque d’hospitalisation et de décès dû à la COVID-19.

Le traitement doit être commencé dans les cinq jours suivant l’apparition des symptômes, c’est pourquoi la facilité d’accès est un problème clé. Santé Canada a approuvé le traitement en janvier, et la plupart des juridictions ont donné la priorité aux personnes immunodéprimées, aux personnes âgées non vaccinées et aux autres groupes à haut risque pour y avoir accès.

Jen Belcher, vice-présidente des initiatives stratégiques et des relations avec les membres à l’Association des pharmaciens de l’Ontario, a souligné le fait que de nombreux médicaments interagissent avec Paxlovid, ce qui signifie que certaines personnes éligibles à un accès prioritaire ne peuvent pas le prendre. «Cela peut être l’une des nombreuses raisons pour lesquelles l’adoption a été faible», a-t-elle déclaré, tout en rappelant l’importance d’élargir l’accès à d’autres personnes à haut risque.

«Je dirais qu’il est essentiel à l’heure actuelle d’accroître l’accès pour le public», a affirmé la vice-présidente.