«Twist à Bamako»: une histoire entre twist et socialisme

Après avoir tourné la plupart de ses films à Marseille, sa ville natale adorée, le prolifique cinéaste français Robert Guédiguian est sorti de sa zone de confort pour réaliser Twist à Bamako, son 22e long métrage, qui nous transporte dans un Mali en pleine effervescence, au début des années 1960.

Bamako, 1962. Le Mali, ancienne colonie du Soudan français, vient de déclarer son indépendance. Rêvant de socialisme, la jeunesse malienne célèbre en dansant toutes les nuits sur des airs yé-yé en provenance d’Europe et d’Amérique. Pendant une mission en brousse, Samba (Stéphane Bak), un jeune militant socialiste, tombe follement amoureux de Lara (Alice Da Luz), jeune femme qui a été mariée de force au petit-fils du chef de son village. Sur un coup de tête, il lui propose de fuir son futur mari pour aller vivre avec lui à Bamako. Mais on n’échappe pas facilement à un mariage forcé.

Photo courtoisie, MK2 MILE END

Pour écrire ce nouveau film, Robert Guédiguian (Marius et Jeannette) s’est inspiré de l’œuvre du photographe malien Malick Sidibé, qui a documenté la révolution sociale du Mali pendant les années 1960. Habilement mis en scène et magnifié par une photographie lumineuse, le film est porté par la fougue de ses deux jeunes héros, formidablement interprétés par Stéphane Bak et Alice Da Luz. Si le dénouement de la trame amoureuse du film s’avère trop prévisible, Guédiguian réussit à nous surprendre avec un épilogue émouvant, campé dans un Mali d’aujourd’hui qui n’a absolument rien à envier à celui des années 1960.

Twist à Bamako ★★★

Un film de Robert Guédiguian.

Avec Stéphane Bak et Alice Da Luz.