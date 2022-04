Une deuxième période fatale au Drakkar contre l'Armada

L’Armada de Blainville-Boisbriand n’a eu besoin que d’une période pour régler le cas du Drakkar de Baie-Comeau, samedi après-midi, quand elle a signé une victoire facile de 6-1 sur la glace du Centre d’excellence Sports Rousseau.

Impliqués dans le premier match d’un programme double, les locaux ont sonné la charge au deuxième engagement avec une poussée de quatre buts sans riposte, en cinq minutes d’intervalle, qui a fait toute la différence dans la partie.

Absent au cours des deux derniers matchs, le capitaine du navire Jacob Gaucher avait salué son retour au jeu en ouvrant la marque, en désavantage numérique, avec moins de cinq minutes d’écoulées la rencontre. Ce fut l’unique moment de réjouissance de son club.

Les choses se sont ensuite gâtées pour les visiteurs, qui ont payé cher pour leur indiscipline tout en permettant à leurs rivaux de revenir en force et de reprendre le plein contrôle de la partie jusqu’à la toute fin.

« On a pris des vilaines punitions (neuf au total) et tout a basculé. Par la suite, nous avons été incapables de revenir mentalement. À chaque fois que les joueurs prenaient de mauvaises décisions, cela a tourné à leur avantage », a résumé le pilote Jean-François Grégoire sur un ton qui voulait tout dire.

Le Drakkar avait pourtant amorcé la partie du bon pied durant les 25 premières minutes. « Plusieurs joueurs ont changé leur façon de faire. Certains se sont même pris pour des scientifiques en essayant plein de choses au lieu de garder leur calme et de faire face à la tempête. »

L’entraîneur-chef espère maintenant que ses hommes vont tirer une bonne leçon de cette cuisante défaite. « Ils viennent de recevoir une bonne claque au visage et ils ont maintenant la chance de se reprendre. On va voir ce que cela va donner », a ajouté Grégoire sans détour.

En bref

Anri Ravinskis, Kieran Craig, Charles Boutin, Alexis Brisson, Justin Boisselle et Jonathan Fauchon ont trompé la vigilance du gardien Olivier Adam (43 lancers) qui n’a rien à se reprocher dans la cause perdante...Le Drakkar tentera de rebondir, dimanche après-midi, et enverra le cerbère Olivier Ciarlo pour le deuxième match de cette courte série.