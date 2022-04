Activités culturelles: Quoi faire ce week-end

Les os de la méduse

Un comte richissime et le personnel de son manoir, un cadavre découvert dans l’une de ses armoires, les images d’une femme étrange vêtue en infirmière, un homme disparu, des mains découpées et retrouvées dans des lieux singuliers, une ancienne duchesse ayant pris la poudre d’escampette, un tableau archi célèbre et des récits historiques aidant à mettre de l’ordre dans la confusion du présent : la nouvelle enquête du lieutenant Bonneau et de son jeune assistant Lamouche est tout aussi intrigante que celle qu’ils ont résolue ensemble dans Le silence des pélicans. On se fait une joie de retrouver le duo disparate et, contre toute attente, efficace, et un plaisir de suivre les nombreuses pistes convergeant vers une même destination. Du bonbon pour les amateurs d’intrigues, d’art et d’histoire.

▶ Où : Les os de la méduse de J.L. Blanchard, Fides, 374 pages

- Sarah-Émilie Nault, Le Journal de Montréal

De la Moldau aux Balkans

L’Orchestre symphonique de Montréal offre, en ligne, jusqu’au 19 avril, une belle rencontre avec l’inspirante et énergique cheffe sino-américaine Xian Zhang. On retrouve, au programme, l’œuvre contemporaine Ringelspiel, de la compositrice canadienne Ana Sokolovic, qui évoque l’insouciance de l’enfance à travers une visite dans un parc d’attractions. Romance en fa mineur, de Dvorak, met en vedette le violoniste Andrew Wan. La prestation se termine de belle façon avec un très beau voyage à travers une suite d’extraits de l’œuvre Ma Vlast, du compositeur tchèque Bedrich Smetana. Le concert a été enregistré le 16 février dernier à la Maison Symphonique.

▶ Où : OSM.ca

- Yves Leclerc, Le Journal de Québec

Vues d’Afrique

Encore deux jours pour profiter de la 38e édition du Festival international de cinéma Vues d’Afrique qui bat son plein à la Cinémathèque québécoise depuis la semaine dernière. Plusieurs œuvres intéressantes figurent au programme de la fin de semaine, notamment la série Exterminez toutes les brutes, qui sera projetée gratuitement samedi à 19 h 15 et dimanche à 15 h 30. Réalisée par Raoul Peck et diffusée l’an passé sur HBO, cette série documentaire de près de quatre heures revient sur la colonisation et les multiples génocides, ainsi que sur leurs conséquences reliées à l’impérialisme et au suprémacisme blanc.

▶ Où : Cinémathèque québécoise

- Maxime Demers, Le Journal de Montréal