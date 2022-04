Des tableaux valant des millions de dollars retrouvés aux ordures

Le flair d’un mécanicien a permis de sauver des centaines de tableaux de l’artiste new-yorkais Francis Hines valant des millions de dollars qui avaient été jetés aux poubelles après sa mort, incluant une quarantaine de pièces qui seront exposées en mai.

Tout a commencé en 2017, environ un an après le décès de l’artiste peintre, lorsque l’entrepreneur George Martin, en s’affairant à nettoyer une grange qui avait servi d’atelier à l’artiste à Waterbury, dans le Connecticut, a retrouvé des tableaux montrant des pièces de voitures qui avaient été abandonnés dans une benne à ordures, a rapporté le média CT Insider vendredi.

L’entrepreneur a contacté son ami mécanicien Jared Whipple en pensant qu’il pourrait aimer les peintures. Or, ce dernier s’est montré curieux et a plutôt décidé de faire des recherches sur la provenance des tableaux pour découvrir qu’ils provenaient de Francis Hines.

«J’ai toujours été mécanicien et je suis connu dans le monde de la planche à roulettes, mais pas dans le monde des arts. Réussir ne serait-ce qu’à convaincre les gens d’ouvrir les courriels et de me prendre au sérieux a été un défi», a raconté M. Whipple.

Malgré tout, au fil de ses recherches et en nouant peu à peu des contacts avec le milieu de l’art, M. Whipple a réalisé que sa nouvelle collection de tableaux, de dessins et de statuettes vaut probablement des millions de dollars.

Selon ce que le conservateur Peter Hastings Falk a confié à CT Insider, certaines grandes toiles emballées pourraient être vendues pour environ 22 000 $ chacune, tandis que les dessins de Hines pourraient coûter environ 4 500 $.

Une quarantaine de ces œuvres sauvées par le mécanicien seront exposées par la galerie Hollis Taggart, à New York, du 5 mai au 11 juin.

Né en 1920, Francis Hines s’était surtout fait connaître dans les années 1960 à 1980, notamment en enveloppant d’une toile l’Arc de Triomphe du Washington Square en 1980. L’artiste avait cependant sombré dans l’oubli vers la fin de sa vie.