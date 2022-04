Du roman à l’écran

Le réalisateur Charles-Olivier Michaud complétera cette semaine la première portion du tournage de l’adaptation cinématographique de Ru, le roman à succès de Kim Thúy dans lequel l’auteure racontait comment sa famille a fui le Vietnam pour venir s’installer au Québec, à la fin des années 1970. Le Journal a visité le plateau de tournage du film.

La scène se déroule dans un centre communautaire, à la fin des années 1970. Des adultes et des enfants vietnamiens qui ont fui la guerre dans leur pays s’avancent timidement dans une grande salle où les attendent quelques familles québécoises qui se sont offertes pour les guider dans leur nouvelle vie au Québec. Des morceaux de vêtements et des jouets recyclés ont été placés sur une grande table. De l’autre côté de la pièce, un généreux buffet attend les nouveaux arrivants.

Photo Chantal Poirier

« Il y a beaucoup de fébrilité dans la scène qu’on tourne aujourd’hui parce que c’est le moment où ils arrivent et où on les accueille, note l’actrice Karine Vanasse qui incarne la mère de la famille d’accueil québécoise de la jeune héroïne du film.

« C’est beau de dire qu’on accueille des réfugiés, mais on fait ça comment ? Et eux, ils sont dans quel état émotionnel quand ils arrivent ici, et ils font comment pour continuer à vivre après les épreuves qu’ils ont traversées ? Je trouve ça intéressant d’essayer de comprendre cela. »

Photo Chantal Poirier

Scénarisé par Jacques Davidts (Les Mecs) d’après le premier roman de Kim Thúy, publié en 2009, Ru relate donc le parcours de la jeune Tinh (Chloé Djandji), arrivée au Québec avec sa famille à la fin des années 1970 après avoir fui le Vietnam pour échapper à la persécution.

Avec sa mère (Chantal Thuy), son père (Jean Bui) et ses deux frères (Xavier Nguyen et Olivier Dinh), la petite Tinh, 10 ans, tentera de s’adapter à sa nouvelle vie au Québec. Le film, réalisé par Charles-Olivier Michaud (Anna), s’attardera aux défis d’intégration de cette famille vietnamienne.

Des histoires similaires

Pour recréer cette famille à l’écran, Charles-Olivier Michaud a pigé dans le bassin d’acteurs québécois d’origine vietnamienne. C’est un coup de chance qui lui a permis de découvrir la jeune Chloé Djandji, une fillette de 12 ans arrivée au Québec il y a à peine deux ans. C’est elle qui défend le rôle de Tinh, un personnage inspiré par Kim Thúy.

Photo Chantal Poirier

Quant aux acteurs Chantal Thuy et Jean Bui, qui jouent les parents de Tinh, ils n’ont pas eu à chercher très loin pour trouver une source d’inspiration pour composer leurs personnages. L’histoire qu’a raconté Kim Thúy dans Ru, c’est aussi celle de leurs familles respectives et de plusieurs Vietnamiens arrivés au Québec à la fin des années 1970.

« Dans ma famille, ma grand-mère, ma mère et huit de ses frères et sœurs ont quitté le Vietnam en bateau pour venir s’installer dans un petit 4 et demi à Montréal, relate l’actrice Chantal Thuy — qui n’a aucun lien de parenté avec Kim Thúy.

Photo Chantal Poirier

« Je suis née à Montréal et j’ai grandi à Montréal. Mais ç’a toujours été un rêve pour moi de raconter une histoire vietnamienne québécoise comme celle que Kim a relatée dans Ru. Ma mère m’a déjà confié que la première fois qu’elle a pleuré après son départ du Vietnam, c’est quand elle s’est retrouvée à travailler dans une usine au Québec. C’est très émouvant pour moi parce que mon personnage dans Ru doit aussi travailler dans une usine. Je crois qu’il y a beaucoup d’histoires très semblables à celle relatée dans le film. »

Pour Karine Vanasse, une bonne amie de Kim Thúy depuis une quinzaine d’années, le film permettra au grand public de découvrir le passé de la populaire auteure.

« Les gens connaissent bien Kim parce qu’ils ont appris à la connaître à travers sa personnalité, son humour, sa capacité à parler d’horreur avec tellement de beauté. Mais ce n’est pas tout le monde qui a lu Ru et qui connaît son vécu et son bagage culturel avant d’arriver ici. Ce n’est pas le genre d’histoire qu’on a souvent racontée au cinéma et je trouve ça bien qu’on le fasse », a conclu l’actrice.

La première portion du tournage de Ru se termine mercredi. Quelques jours de tournage sont aussi prévus pour juin.