Judas Priest: un bruyant cinquantième

Le heavy métal, pour que ça fonctionne, ça prend du son, un chanteur avec du coffre et des guitares bien tranchantes. C’est ce qu’il y avait, aujourd'hui, au menu, lors du passage de la tournée 50e anniversaire de Judas Priest au Centre Vidéotron.

Une grande messe de métal réussie et dirigée de main de maître par le prêtre en chef Rob Halford, âme de la formation originaire de Birmingham. Un Halford qui est encore en voix et en forme à 70 ans.

C’est dans une configuration réduite et avec autour de 6000 amateurs de métal hurlant que Judas Priest a pigé dans toutes les époques de sa grande carrière. De Rocka Rolla, lancé en 1973, au plus récent Firepower.

Après une intro où une croix lumineuse s’est soulevée du sol pour éclairer le parterre, Priest a lancé ses noces d’or avec One Shot at Glory. Quelques pièces plus tard avec You’ve Got Another Thing Comin’, Freewheel Burning et Turbo, triplé des grandes années, le concert était lancé.

Photo Didier Debusschère

Crâne rasé, barbichette, Halford se déplace à gauche et à droite. Les guitares d’Andy Sneap et du miraculé sont tranchantes. Le batteur Scott Travis et le bassiste Ian Hill, seul dans son coin, tiennent la cadence.

Du son, il y en avait. C’était strident, très, très fort, parfois un peu trop par moments. Un cinquantième, on le fête ou on ne le fête pas. Les oreilles de certains amateurs vont certainement bourdonner un tout petit peu ce matin.

Moment intéressant lorsque Judas Priest a reculé à ses débuts avec une Rocka Rolla électrifiée que le groupe a ramenée à la vie pour cette tournée. Un super clin d’œil au passé qui a fait plaisir aux vieux fans.

Tout de suite après, la formation s’est lancée dans Victim of Changes, pièce mythique de leur répertoire et où le prêtre Robert s’en est plus que bien tiré avec le cri strident, signature de ce titre. Il a possiblement un coup de main de la technologie, mais on ne lui en voudra certainement pas. Pas à 70 ans.

L’efficace Desert Plains a donné le ton à un dernier droit, savoureux, au moment d’aller sous presse, avec The Green Manalishi (With the Two Pronged Crown), Diamond & Rust et Painkiller. Tout était là et les amateurs ont été rassasiés.

Photo Didier Debusschère

Puissante Empire

En première partie, la formation américaine Queensrÿche a débouché les oreilles des amateurs de métal avec une prestation particulièrement stridente de presque une heure.

Le quintette originaire de Bellevue, dans l’état de Washington, avec le guitariste Michael Wilton et le bassiste Eddie Jackson, seuls membres du groupe original, a pigé dans son vieux matériel.

De leur premier EP, remontant à l’époque de leur toute première visite dans la Vieille Capitale, dans un bar de Limoilou, en novembre 1983, en première partie de Twisted Sister, aux albums The Warning, Rage for Order, Operation : Mindcrime et Empire. Rien de leur nouveau matériel.

Dès les premiers coups de cymbales et de guitares de Queen of the Reich, le son est assourdissant et aigu. On aura rarement vu un spectacle de première partie avec autant de décibels au Centre Vidéotron.

Le début de prestation est solide avec Warning, En Force, NM 156 et une puissante Empire qui a eu l’effet d’une bombe. Walk in the Shadows et Take Hold of the Flame étaient aussi au programme.

Queensrÿche a considérablement raccourci sa prestation depuis le spectacle du 7 avril à Halifax. Todd La Torre et sa bande faisaient 14 chansons et trois rappels. C’est maintenant 12 au total, pas de rappel et sans leur mégasuccès Silent Lucidity. Étrange. Eux, on aimerait bien les revoir un jour.