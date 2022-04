La belle histoire

Bonne nuit Tampa, bon matin Montréal ! Cole Caufield aurait pu en rajouter parce qu’il est en train d’éveiller une superbe histoire d’amour avec les partisans du Canadien.

Oui, il est tout petit, mais il est vraiment bon, spectaculaire et sympathique. C’est rafraîchissant de voir sa vitesse, sa façon de se découvrir, la qualité de ses passes et son ingéniosité. Il faisait sourciller à cause de sa taille, mais il a vite fermé le clapet aux dénigreurs.

Maintenant, on lui prédit des saisons de 40 buts et il est déjà un rouage clé dans l’attaque qui se renouvelle à Montréal. Son sens du spectacle est fascinant et tous ses buts soulèvent la foule. Un intéressant phénomène. Il a une jolie figure d’ado, il est charmant et il a un sourire contagieux. Une belle personne.

HARMONIE

Ça sent l’harmonie, la complicité, la connivence avec Nick Suzuki, son futur probable capitaine, ainsi qu’avec son entraîneur, qui l’a drôlement replacé sur le chemin du succès. Une belle histoire, c’est très beau à voir.

Des personnalités avenantes, affables et aimables, amenez-en parce qu’on n’a pas toujours été gâté à Montréal. De Carey Price à Max Pacioretty, en passant par Shea Weber ou Andrei Markov, on ne peut pas dire que Montréal a été séduit ou magnétisé par le tempérament de ses vedettes du hockey.

Que ce soit Gionta, Koivu, Plekanec ou Galchenyuk, la relation a longtemps été froide, distante, et même plate. On était assez loin d’un Mario Tremblay, d’un Guy Lafleur, d’un Larry Robinson ou un Gary Carter de l’époque.

ET PK ?

La bouille la plus amicale des dernières années a certes été celle de PK Subban, et on a trouvé le moyen de le mettre dehors, et ailleurs dans la ligue, on a trouvé le moyen de l’étouffer.

Ici, il venait de donner 10 millions $ à un hôpital, il faisait vibrer la ville, mais c’était trop. Des faces de carême ne pouvaient plus l’endurer malgré son talent, son trophée Norris, son enthousiasme, son dynamisme. Dehors !

Doit-on dire à Cole Caufield de ne pas trop rire, pas trop se réjouir ? Cole est-il capable d’apprendre le français ? Ce serait bien.

Voilà un endroit, un aspect où la nouvelle organisation a la chance d’installer une philosophie réellement adaptée à son marché.

S’il est vrai que le public de Montréal est le meilleur de la planète hockey, il faut lui redonner. À Montréal, c’est différent. Oui, il faut être bon sur la glace, bon dans la chambre, mais bon avec les partisans aussi.

Être chaleureux, convivial et généreux, ça ne fait de mal à personne. Au Québec, quand on aime, il faut que ça paraisse. Entre Caufield et Montréal, ça commence à paraître.

En passant, cette semaine quand le Canadien est allé jouer à Jersey, je regardais PK Subban, trop pondéré, même discret. On aurait dit un gars en pénitence. Et si on ne l’avait pas échangé...

De l’enclave