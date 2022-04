Ce lundi, les électeurs de Marie-Victorin pourront trancher, à l’occasion d’une élection partielle déterminante. C’est l’unique chance que les Québécois auront d’envoyer un message à la CAQ d’ici les prochaines élections afin de lui dire, essentiellement, une chose: tout ne vous est pas permis!

En effet, ce gouvernement semble habité de la conviction qu’il peut régner sans partage ni consultation. Cette façon d’envisager la politique est délétère, car elle fait fi des grands principes et de l’esprit de la démocratie. Et c’est ainsi que surviennent des dérives, par exemple lorsqu’un gouvernement essaie par tous les moyens de maintenir le voile opaque recouvrant un drame épouvantable qui s’est joué dans des CHSLD. Idem quant à la réticence de la CAQ à délaisser la gouvernance par décrets: elle en est venue à trop aimer le pouvoir, à le trouver fort utile pour contrôler son image, entre autres choses.

La CAQ n’a pas besoin d’une 76e députée, surtout pour occuper une place sur la banquette arrière! En revanche, ajouter la voix d’un 8e député du Parti Québécois nous offrirait la chance de continuer à agir plus sérieusement comme chien de garde face au gouvernement, et cela permettrait de faire pression sur des enjeux cruciaux pour notre société. C’est mon engagement envers vous, chers citoyens de Marie-Victorin.ctorin.

Le Parti Québécois joue un rôle essentiel à l’Assemblée nationale, et tant son influence que son travail doivent s’intensifier. Par exemple, si ce n'était des interventions du Parti Québécois, la CAQ serait restée immobile dans le dossier de la langue française. D’ailleurs, malgré la pression exercée sur la CAQ, le plan actuel du gouvernement est si déficient qu’il ne freinera pas le déclin de notre belle langue commune. Je m’engage donc à continuer le travail sur ce précieux dossier, et sur ceux qui touchent l’ensemble des questions en culture. Même chose relativement à d’autres enjeux majeurs comme la crise du logement, les places en garderies et les soins à domicile. Et l’environnement, dans tout ça? De toute évidence, les plans de la CAQ sur ce sujet capital sont insatisfaisants, et c’est avec cœur que je continuerai à me battre, comme je le fais depuis mes débuts en politique, car les changements climatiques touchent tout le monde, surtout les prochaines générations.

Bref, il y a du pain sur la planche pour tout député pouvant s’exprimer librement pour la défense de ses concitoyens, et c’est le cas au Parti Québécois. Cette élection pourrait amener le début d’un vent de changement dont le Québec a bien besoin. Sous la gouvernance de la CAQ, la politique se résume à une gestion à la petite semaine d’enjeux pourtant cruciaux, à de la politique à courte vue, dénuée de sens et de projets réels. Tout au long de cette campagne qui s’achève, l’équipe du Parti Québécois a su faire preuve d’une redoutable efficacité et démontrer aux Québécoises et aux Québécois l’idée d’une vision à long terme, dans la lignée de tous les grands projets qu’a su concrétiser le parti au fil des ans.

Et si on envisageait l’avenir de manière différente? Un avenir où nous pourrions vivre dans un pays où notre langue rayonnerait, au lieu d'essayer de survivre. Un avenir où lois du marché et autres spéculateurs immobiliers n’empêcheraient plus la famille moyenne de se loger convenablement. Un avenir où l’on traiterait les aînés d’aujourd’hui et de demain avec dignité, en leur permettant enfin de vieillir en toute quiétude, en sécurité et là où ils le veulent. Un avenir où chacun de nos tout-petits aurait sa place dans une garderie de qualité. Un avenir faisant de l’urgence climatique un combat quotidien, où l’on ne laisserait personne derrière en sabotant, par exemple, de grands projets de transport en commun. Le Parti Québécois propose un réel projet de société.

Est-ce donc vraiment nécessaire de donner au gouvernement caquiste une 76e députée qui n’aura pas le droit de parole? Ou souhaitons-nous, collectivement, donner au Parti Québécois une voix de plus pour parler avec authenticité et droiture des enjeux qui nous touchent tous? Le choix de demain sera déterminant.

Pierre Nantel

Candidat du Parti Québécois dans Marie-Victorin