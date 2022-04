Le Drakkar soutire une douce revanche à l'Armada

Le Drakkar de Baie-Comeau a soutiré une douce revanche dimanche après-midi, quand il s’est faufilé avec une victoire serrée de 5 à 4, en prolongation, sur l’Armada de Blainville-Boisbriand.

Victimes d’un cuisant revers de 6 à 1 la veille, les vikings du navire ont fait preuve de caractère pour rebondir de belle façon lors de ce deuxième duel d’un programme double disputé au Centre d’excellence Sports Rousseau.

En avance 2 à 1 après 40 minutes de jeu, les visiteurs ont vu l’ennemi revenir en feu avec trois buts en troisième période, mais ils n’ont pas baissé les bras pour autant et ont su capitaliser dans les derniers instants de la rencontre.

Bénéficiant d’un jeu de puissance à la fin du troisième engagement, le Drakkar a relancé le débat à quatre partout grâce au deuxième filet du match de l’attaquant Isaac Dufort.

Le vétéran de 20 ans Benjamin Corbeil (son 27e de la saison) a couronné ensuite la remontée des vainqueurs, à la 36e seconde de la période de prolongation, quand il a profité d’une échappée pour déjouer le gardien Nicholas Sheehan et donner la victoire aux siens.

Si l’ancien joueur de l’Armada a joué les héros en attaque, le Drakkar doit toutefois une fière chandelle en défense à son cerbère Olivier Ciarlo, qui a su garder son club dans le match avec plusieurs arrêts clés face à un barrage de 47 rondelles.

«Comparativement à la veille, les joueurs ont été beaucoup plus engagés. Même s’il y a eu des moments plus difficiles durant le match, ils se sont battus et ont trouvé le moyen de récolter les deux points», a commenté, avec satisfaction, l’entraîneur-chef Jean-François Grégoire.

Conscient de l’importance de ce triomphe pour la course aux séries éliminatoires, le pilote a beaucoup plus aimé la performance collective de son club, qui vient de signer un troisième gain en quatre parties, contre l’Armada.

«C’est plaisant de voir un gars comme Benjamin Corbeil marquer un gros but contre son ancienne équipe. Olivier [Ciarlo] a aussi été brillant tout comme Isaac Dufort, qui s’est levé et qui ne nous donne pas le choix de l’utiliser dans des situations spéciales.»

En bref

Auteur d’un but et trois mentions d’aide, le défenseur letton Niks Fenenko a également excellé dans la conquête, s'étant de nouveau avéré comme un véritable général à la ligne bleue. Vincent Collard a complété la marque pour les gagnants. Mikaël Denis, Anri Ravinskis, Oleksiy Miklukha et Kieran Craig ont sonné la riposte dans cette défaite amère.