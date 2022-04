Les chargés de cours de l’UQAM en grève lundi

Les quelque 2500 membres du Syndicat des professeures et professeurs enseignants de l'UQAM (SPPEUQAM-CSN) seront en grève, lundi matin, pour exprimer leur «insatisfaction» face aux négociations qui dure depuis plus d’un an pour le renouvellement de leur convention collective.

Les syndiqués, qui ont voté à 90 % pour un mandat de grève illimitée le 16 mars dernier, se rassembleront lundi à 8 h 45 sur la Place Pasteur, devant le Pavillon Athanase-David de l’UQAM.

«Après plus d'un an de pourparlers infructueux et un blitz de négociation entamé jeudi dernier, les 2500 membres du syndicat attendent toujours des offres sérieuses de la part de l'employeur», a indiqué le syndiqué par communiqué.

«Les propositions de l’employeur, lors de la dernière rencontre de négociation, le 31 mars 2022, ont été totalement insatisfaisantes, pour ne pas dire méprisantes», peut-on également lire.

«Ce n'est pas normal que les professeur-es enseignantes et enseignants de l'UQAM doivent encore lutter pour faire reconnaître leurs demandes importantes sur la stabilisation de l'emploi. Il est urgent de réfléchir à plus long terme à l'engagement des enseignantes et enseignants contractuels dans nos universités», avait déclaré le président du Syndicat des chargées et chargés de cours de l'Université McGill, Raad Jassim, le 31 mars dernier.

«La pandémie n'a pas donné carte blanche aux universités pour contourner nos contrats de travail. À l'UQAM comme ailleurs, les conditions de travail concernant la formation à distance doivent être négociées entre les parties», avait ajouté Hélène Montreuil, présidente du Syndicat des chargées et chargés de cours de l'Université du Québec à Rimouski.