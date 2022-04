Les directions embêtées par les profs à temps partiel

Même si plusieurs centres de services scolaires ont serré la vis, plus d’un enseignant sur quatre travaille à temps partiel dans certains coins du Québec. Un véritable «casse-tête» pour les directions d’école, qui anticipent une accélération de cette tendance.

Les profs sont encore nombreux à réduire leur tâche de travail à leurs frais. Il n’est pas rare de voir un enseignant choisir d’être moins payé pour ne travailler que quatre jours sur cinq.

Dans certains centres de services scolaires, comme celui de la Beauce-Etchemin, 26% des professeurs optent pour un horaire allégé, dont 37% des enseignants du primaire. Au Centre de services scolaire des Découvreurs, à Québec, 204 des 886 profs réguliers bénéficient d’un congé sans traitement à temps partiel. Pendant ce temps, plusieurs directions refusent une grande partie des demandes de temps partiel en raison de la pénurie de main-d’œuvre.

«On comprend que les gens ont besoin de travailler à 60, 70, 80%, c’est plus facile pour eux. La conciliation [famille-travail], on n'est pas contre ça, mais il faut savoir qu’il y a l’autre côté de la médaille, [...] il faut penser aussi à tout le casse-tête que ça demande pour organiser une tâche qui est viable pour ceux qui vont [combler les journées manquantes]», soutient le président de la Fédération québécoise des directions d’établissement d’enseignement, Nicolas Prévost.

La stabilité est importante pour les enfants. Avoir plus d’un professeur peut avoir des effets néfastes sur les plus jeunes, selon lui.

Souvent, les enseignants travaillant quatre jours par semaine délesteront de leur horaire les cours de sciences et d’ECR, qui seront alors donnés par d’autres. «Mais parfois, on a aussi des enseignants qui délaissent français, mathématiques, donc même pour l’élève, à la limite, ça peut avoir un impact effectivement sur sa réussite», insiste-t-il.

Des primes?

La tâche des enseignants s’est alourdie et complexifiée ces dernières années, convient Nicolas Prévost. Il est convaincu toutefois que la nouvelle génération de profs attache plus d’importance à la qualité de vie. «Ce sont des choix qu’ils font, de dire "Moi je n’ai pas besoin de travailler à temps plein, je vais me satisfaire de ça".»

Comment renverser cette tendance et inciter les enseignants à choisir le temps plein? Le directeur d’école n’a pas de solution magique. Il évoque toutefois l’idée de primes incitatives, un peu comme celles qui sont offertes actuellement aux infirmières qui acceptent de travailler à temps plein.

«Je ne sais pas s’il faut aller jusque-là, c’est sûr que l’aspect financier, un moment donné, peut influencer, on ne se le cachera pas. Est-ce que ça pourrait faire pencher la balance? Peut-être, je n’en ai aucune idée.»

La tâche des profs a explosé

Selon la Fédération des syndicats de l’enseignement, affiliée à la CSQ, de telles bonifications salariales n’encourageront pas davantage de profs à travailler plus.

Sa présidente, Josée Scalabrini, rappelle que les enseignants qui réduisent leur horaire sont prêts à gagner moins d’argent. Ce n’est donc pas une question de sous.

Lorsqu’on a décidé d’intégrer les élèves en difficulté dans les classes régulières, les services pour ces enfants n’ont pas suivi, insiste-t-elle. C'est sans parler du fait que les programmes particuliers ont contribué à «épurer» la clientèle du réseau public régulier.

«La tâche de travail d’un enseignant a explosé dans les dernières années. Les enseignants, avant de tomber malades, choisissent ça. "Est-ce que je quitte la profession ou je réduis ma tâche?"»

Et si certains centres de services scolaires ne refusaient pas systématiquement à leurs employés une charge de travail allégée, le nombre de profs à temps partiel serait encore plus élevé, insiste la syndicaliste.

Un «privilège» qui ne doit pas disparaître

En raison de l’alourdissement de sa charge de travail et pour une meilleure conciliation travail-famille, l’enseignante Marise Poulin a choisi d’alléger son horaire il y a une dizaine d’années. Un «privilège» qu’elle ne souhaite pas voir disparaître.

La prof au primaire de la Beauce et mère de quatre enfants bénéficie d’un congé sans traitement d’une journée sur un cycle de neuf jours.

«La tâche est de plus en plus lourde depuis l’arrivée de la réforme. Il a fallu modifier nos manières d’enseigner, ça fait en sorte que ça donne une surcharge de travail et on n'y arrive pas en dedans des 32 heures qui nous sont reconnues, en tout cas moi je n’y arrivais pas et ça me permettait, cette journée-là, de me sortir la tête de l’eau», dit-elle, en entrevue avec notre Bureau parlementaire.

La semaine régulière de travail d’un enseignant au Québec est de cinq jours par semaine, du lundi au vendredi, et comporte 32 heures de travail à l’école.

Mais le métier de prof ne se limite pas à la présence en classe. Il y a aussi les corrections, la préparation... Marise Poulin affirme qu’elle consacre entre 45 et 50 heures par semaine à son boulot d’enseignante d’une classe multiniveau de 3e et 4e année.

Elle ajoute que la majorité des profs sont des femmes et que le temps partiel facilite la vie de celles qui souhaitent fonder une famille. Selon elle, «ça ne nuit pas aux élèves d’avoir deux enseignantes».

Après 35 années d’enseignement, la femme de 56 ans songe d’ailleurs à prendre une journée de congé sans traitement de plus par cycle dès l’an prochain.

«J’espère que c’est un privilège qui va rester là. Moi je suis en fin de carrière, ce privilège-là m’a peut-être permis justement d’enseigner les dix dernières années, j’aurais pu dire "Je n’en peux plus, je n’y arrive pas", mais ça m’a permis et [pourra] permettre aux enseignants d’expérience de ne pas lâcher le bateau».

Billet médical requis

Si le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin permet encore à ses employés de réduire leur tâche de travail, ce n’est pas le cas partout.

Depuis quelques années, la direction du Centre de services scolaire des Trois-Lacs refuse pratiquement toutes les demandes de congés sans traitement des enseignants, déplore Véronique Lefebvre, présidente du Syndicat de l’enseignement de la région de Vaudreuil (SERV-CSQ).

«Les seules raisons pour lesquelles ils accordent des congés, ce n’est jamais pour éviter l’épuisement, jamais pour concilier le travail-famille, jamais pour faire un projet de vie, ni pour élever les enfants en bas âge, c’est seulement si tu as des raisons de santé appuyées par un billet médical ou si tu es nominé pour devenir directeur, là ils vont te l’accorder.»

Une stratégie qui prive la région d’enseignants et qui contribue à entretenir la pénurie de personnel. «On commence à voir des démissions», soutient Mme Lefebvre, sans toutefois pouvoir chiffrer avec précision le phénomène.

Le Centre de services scolaire des Trois-Lacs n’a pas répondu à nos questions.

Populaire, le temps partiel

Proportion d’enseignants réguliers qui bénéficient d’un congé sans traitement à temps partiel ou d’une réduction de tâche

26% Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin

Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin 12% Centre de services scolaire Marie-Victorin

Centre de services scolaire Marie-Victorin 10% Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île

Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île 16% Centre de services scolaire de la Capitale

Centre de services scolaire de la Capitale 23% Centre de services scolaire des Découvreurs

Centre de services scolaire des Découvreurs 4% Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys

Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys 5% Centre de services scolaire de Laval

Sources: les centres de services scolaires